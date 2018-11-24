«Общая трагедия»: МИД РФ ответил на попытки выставить голод в СССР «геноцидом украинцев»

Москва, 24 ноября. Сильнейший голод 30-х годов XX века затронул многие народы, проживавшие на территории Советского Союза, и стал общей трагедией. Об этом рассказали в МИД РФ в ответ на современные попытки выставить произошедшее «геноцидом» украинского народа.

В МИД РФ отметили, что сильнейший голод затронул русских, украинцев, казахов и другие народы, а также стал крупнейшей гуманитарной катастрофой в СССР.

Попытки позиционировать голод в СССР как «геноцид украинцев», заявили в МИД РФ, носят политизированный и антинаучный характер.

«Попытки представить эти трагические события исключительно как «геноцид украинского народа» не имеют ничего общего ни с восстановлением справедливости, ни с историческими фактами», — говорится в записи МИД РФ в Facebook.

Ведомство также опубликовало инфографику, демонстрирующую демографические показатели в СССР в период гуманитарной катастрофы 30-х годов. По данным переписей населения в 1926 и 1937 годах, в результате голода в Казахстане население сократилось на 30,9%, в Поволжье — на 23%, на Украине потери составили 20,5%, на Северном Кавказе — 20,4%.

Напомним, сенат США принял единогласным решением двухпартийную резолюцию, согласно которой «голодомор 1932–1933» годов признан «геноцидом» на Украине. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение американских сенаторов стало подтверждением стратегического сотрудничества между Киевом и Вашингтоном, а также «работой по формированию проукраинской коалиции».