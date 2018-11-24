Москва, 24 ноября. Данные хакерской группы Anonymous, обнародовавший данные о вмешательстве Великобритании во внутренние дела других стран, помогает понять масштаб войны между Западом и Россией, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Он пояснил, что в том случае, если данные подтвердятся, фактическое подтверждение получат предположения, которые высказывались ранее.

«Появление такого рода документов, если они будут подтверждены, будет являться доказательством того, что все предположения, на сей счет высказывавшиеся ранее, обрастают конкретными фактическими данными и дают возможность лучше понимать масштаб войны Запада против РФ», — отметил он в интервью РИА Новости.

По словам Новикова, британские и американские спецслужбы и ведомства ведут стабильную антироссийскую деятельность на всех фронтах, в том числе в информационном и экономическом пространствах.

Накануне хакеры из группировки Anonymous сообщили, что ими были обнаружены документы о проекте Integrity Initiative. Они предположили, что данный проект Лондон мог использовать для того, чтобы оказывать влияние на внутренние дела других государств, а также вести информационную войну против Москвы.

По данным хакеров, реализация проекта началась в 2015 году, его спонсировало британское правительство.

Ранее глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев призвал провести расследование о проекте Integrity Initiative.