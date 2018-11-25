Два типа цивилизаций: как остановить конкурента. Колонка Николая Старикова

Достаточно взглянуть на карту Евразии и карту мира, как станет понятно, насколько успешен и жизнеспособен русский народ. Огромная страна, колоссальные территории, освоенные уже и не освоенные до сих пор в силу своей невероятной огромности и крайне сурового климата.

И что немаловажно — все, кто населял территории, вошедшие в состав России, никуда не делись. Не исчезли, не превратились в экспонаты музеев этнографии. Народы — на своей земле; войдя в состав Русского мира, они обогатили культуру, создали национальную интеллигенцию (если таковой не было) и увеличились числом.

Перед нами уникальный опыт создания империи, которого не было ни у кого. В данном случае термин «империя» мы используем исключительно в положительном смысле. Но ведь были и другие империи, и их деятельность никак нельзя принять в историю человеческой цивилизации с положительным знаком.

«Классика жанра» — Британская империя, в ходе строительства которой произошел геноцид американских индейцев с катастрофическим сокращением численности коренного населения. Жертвами строительства «нового мира» англосаксонской цивилизации стали около 100 млн человек, при этом многие народы просто перестали существовать.

Подобная картина наблюдалась и в Индии, где только в ходе одного-единственного искусственно организованного голода 1942–1944 гг. погибли около 2 млн человек. Коренное население Австралии до сих пор проходит там по категории «флора и фауна»: даже после окончания Второй мировой войны их не учитывали при подсчете населения.

К моменту появления «цивилизаторов» из Лондона коренное население Австралии составляло по разным оценкам от 300 тысяч до 1 миллиона человек, объединенных в более чем 500 племен. В начале ХХ века их было уже около 60 000. На острове Тасмания было уничтожено 95% населения, головы с характерными татуировками пополнили коллекции тех, кто, считая себя высшей расой, не считал тасманийцев людьми.

О миллионах похищенных в Африке и увезенных в рабство людей мы даже не будем упоминать. Хотя монопольное право на торговлю «живым товаром» принадлежало именно «строителям» Британской империи и было получено ими в ходе «войны за испанское наследство».

Подведем итог: перед нами два типа цивилизационного строительства.

Первый — это русский, российский (наша империя называлась именно Российской!) — включение новых территорий с обязательным сохранением их населения, культуры и обычаев. Русские никогда не считали зазорным перенять что-то новое от народов, которые вошли в состав русской цивилизации.

Казаки с удовольствием стали носить черкески, элементы костюма горских народов, а шашлык стал русским национальным блюдом. Не считали для себя зазорным носить подобную одежду и русские императоры, вводившие своих новых подданных даже в собственную личную охрану. К примеру, сразу после присоединения Крыма крымские татары, принесшие присягу верности России, появились рядом с Екатериной Великой.

Второй путь строительства империи исповедуют англосаксы. До сих пор. Население интересующих территорий уничтожается, а освобожденная земля заселяется переселенцами. Немногие уцелевшие аборигены загоняются в резервации и полностью лишаются своей культуры и традиций. Это не просто «плавильный котел», это настоящая «цивилизационная сковорода», на которой народы попросту сжигают, а потом их остатки поглощают.

Именно отсюда черпал свое «вдохновение» и Адольф Гитлер с другими нацистами, в наиболее открытой и кровавой форме воплотивший в жизнь способы строительства, опробованные англичанами задолго до Третьего рейха.

Вопрос: какой путь является действительно цивилизованным? Ответ очевиден. Какой способ строительства мира в итоге неизбежно проиграет? И тут с ответом не будет проблем.

Так вот, ответ очевиден и для авторов того проекта строительства мира, что подразумевает обязательное уничтожение части населения планеты. Они проиграют. Они проиграют в конкурентной борьбе, а значит, нужно остановить конкурирующий цивилизационный проект.

И такой путь был найден. Впрочем, его даже искать не надо было. Он известен с глубокой древности. «Разделяй и властвуй» — так действовали еще в Древнем мире.

Что означает этот принцип? Речь ведь идет не только и не столько о том, чтобы, разделив на части какой-то народ, подчинить его своей власти. Основной смысл подобного принципа — именно в разделении. Поделив на части народ, столкнув его части между собой, можно остановить строительство конкурирующего цивилизационного проекта и даже вообще его уничтожить.

Именно это и случилось в феврале 1917 года. Силы русского народа оказались стравлены между собой. Технология всегда действует одинаково: сначала ликвидация центральной власти. Далее при разделении многонационального государства на части следующим этапом неизбежно становится война. В итоге общие силы народа и империи оказываются направленными друг на друга. Расширение территории и влияния заканчивается и сменяется делением и борьбой за то, что уже давно принадлежало этому цивилизационному проекту.

Стоило в 1917–1918 гг. отделить от России Финляндию, как там сразу началась гражданская война на этих территориях. После чего Финляндия воевала с Россией еще два раза — в 1939 и 1941 гг. До 1917 года финны и русские жили веками в мире и не имели друг к другу никаких претензий.

Ровно по тому же принципу наши противники действуют и сегодня, также они поступали в 1991 году. Разделение Советского Союза привело через некоторое время к военному конфликту России с Грузией, исход которого понятен в силу несоразмерности величин.

Именно поэтому главным кандидатом на войну с русскими является сама большая часть СССР — Украина. Именно ее англосаксы готовят к вооруженному столкновению с Российской Федерацией. Отсюда и упорная русофобия, постоянные провокации и воинственная риторика киевской марионеточной власти.

Для войны всегда нужен повод: вооруженный мятеж в Киеве в 2014 году — это и есть первый повод для будущей войны, главной целью которой является взаимная аннигиляция сил цивилизационного проекта, который англосаксы считают для себя опасным.

Войны до сих пор не случилось только по одной причине — руководство России понимает ведущуюся игру. Однако попытки развязать ее Запад не прекратит до тех пор, пока в Киеве у власти находятся его марионетки.