Потерпевшей «ничего не надо»: адвокат изнасилованной дознавательницы из Уфы впервые прокомментировала дело
Уфа, 24 ноября. Адвокат изнасилованной сотрудницы МВД Ирина Валиева впервые прокомментировала решение суда. По словам Валиевой, потерпевшей «ничего не надо ни от кого».
«У нас все нормально, мы живые, самое главное, а люди сидят — это тоже самое главное», — заявила Валиева.
В ночь на 30 октября на 23-летнюю дознавательницу было совершено нападение. По версии следствия, экс-руководитель отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук, 50-летний экс-глава ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев, а также 51-летний экс-начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев изнасиловали девушку в здании отдела МВД.
Решением Кировского районного суда Уфы подозреваемых заключили под стражу. Против бывших сотрудников ведомства было заведено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».