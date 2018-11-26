Дамаск, 26 ноября. Власти Ингушетии направили в Сирию очередной гуманитарный конвой, приуроченный к дню рождения пророка Мухаммеда. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал на благотворительном мероприятии, прошедшем в сирийской провинции Дамаск.

Всего из северокавказской республики было отправлено 18 тонн гуманитарных грузов. Мероприятие прошло 20 ноября в спортивном зале «Аль Джала» в сирийской провинции Дамаск.

Участники мероприятия посмотрели выступления нашидов и зикров, а также устроили совместное прочтение мавлида. В зале присутствовал помощник главы Ингушетии Луай Юсеф, который дал небольшой комментарии ФАН.

«Это событие является важным выражением духа человечества и братства. Сирия и Ингушетия — братские народы, у них большая совместная история», — заявил он.

Населенные пункты, находящиеся в этом регионе, сильно пострадали во время террористических атак. Сейчас местные жители особенно сильно нуждаются в продовольственной помощи, подчеркнул он.

На мероприятии также присутствовали представители сирийского правительства, власти Дамаска, сотрудники различных общественных организаций, а также представители разных религиозных концессий.

Стоит отметить, что это была уже девятая гуманитарная помощь, доставленная Ингушетией в сирийскую республику. Как правило, подобная акция всегда приурочена к каким-то большим мусульманским празднованиям. В прошлый раз Ингушетия отправляла гумконвой в Сирию в августе, когда все мусульманское сообщество отмечало Курбан-Байрам. Тогла власти Ингушетии привезли 18 тонн продуктов в сирийский Алеппо.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Российское правительство предоставило 450 продовольственных корзин в качестве гуманитарной помощи для жителей сирийского города Анхиль, который расположен на севере провинции Даръа.