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Украина

Порошенко и Вейонис вместе посетят Донбасс

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Порошенко и Вейонис вместе посетят Донбасс

Киев, 24 ноября. Президенты Украины и Латвии Петр Порошенко и Раймондс Вейонис вместе посетят подконтрольные Киеву территории Донбасса. Об этом они сообщили во время совместного брифинга в украинской столице.

«Я благодарен, что президент Латвии посетит не только Киев, а будет иметь возможность посетить Донбасс», — сказал Порошенко.

По словам украинского лидера, Вейонис будет у линии столкновения. В то же время Порошенко не уточнил, куда именно они направятся в Донбасс.

Латвийский лидер в свою очередь уточнил, что поедет в Донбасс в воскресенье, 25 ноября. По его словам, ему трудно осознавать, что в Европе есть места, которые «поражены таким конфликтом».

Напомним, вооруженный конфликт на юго-востоке Украины продолжается с 2014 года. Донецк и Луганск после госпереворота на Украине заявили о своей независимости. После этого Киев начал вести военную операцию против республик Донбасса. 

Автор: Дарья Смолина
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