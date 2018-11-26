Трамп поставит на Украине «своего человека»: в США делят власть над «вторым Пуэрто-Рико»

На днях Украина отпраздновала пятую годовщину «Евромайдана» в Киеве. И, на мой взгляд, поторопилась, поскольку взяла за «точку отсчета» интернет-призыв Мустафы Найема собираться в 22:30 21 ноября 2013 года под монументом Независимости «с друзьями, зонтиками, кофе/чаем и хорошим настроением».

Когда начался «Евромайдан»?

Напомним, это был четверг, и большинство из тех, кто откликнулся на призыв популярного журналиста, — а их собралось около тысячи человек, — составляли студенты киевских вузов: пятничные пары было прогулять не так страшно, как рабочий день.

Правда, у столичного главпочтамта собрались не просто студенты и не с целью «потусоваться в центре» с друзьями и «смачной кавой». Своих, уже в той или иной мере «распропагандированных» согруппников и сокурсников приводили на «Евромайдан» активисты националистических молодежных организаций (кстати, не только правого, но и левого толка).

Что же касается цели их требований, то ее определили сразу — подписать соглашение с Евросоюзом на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе 28—29 ноября, поскольку руководство Украины 21 ноября заявило, что из-за ряда несогласованных моментов решило перенести этот акт на более поздний и неопределенный срок.

В пропаганду грядущего «Евромайдана» сразу же включились основные украинские телеканалы, радио, газеты и социальные сети, создавая необходимый информационный пейзаж. Мол, вот эти улыбчивые девочки и мальчики, «будущее незалежной державы» с хорошими лицами, делают европейский выбор: кружевные трусики и Евросоюз, прочь от «Таежного союза» с Россией…

Когда 28—29 ноября стало ясно, что Виктор Янукович в Вильнюсе из-за этого «молодежного театра» в центре украинской столицы свое решение не изменит и соглашение о «евроассоциации» не подпишет, люди с площади Независимости стали расходиться. К позднему вечеру 29 ноября там оставалось не более 400 человек, большей частью — уже «понаехавшие» за неделю с Западной Украины за небольшие деньги далеко не студенческого возраста безработные и активисты националистических организаций.

Именно они и стали объектом абсолютно провокационной «зачистки» со стороны подразделений МВД, которая была осуществлена по команде тогдашнего руководителя президентской администрации Сергея Левочкина. Показательно, что этот персонаж остался в украинской политике после победы «Евромайдана» и даже возглавил «Оппозиционный блок» — видимо, с учетом своих несомненных заслуг перед новой властью.

Но не успели первые дубинки опуститься на спины оставшихся «активистов», первые «автозаки» — принять задержанных, а первые врачи — осмотреть травмированных и раненых, как вопли «Они же дети!», с осуждением «зверских избиений» («звырячэ побыття дитэй»), опять же, захлестнули все медиа-пространство Украины. Только после этого и начался «Евромайдан»: с захватом зданий, горящими покрышками, «Беркутом», троицей Кличко—Яценюк—Тягнибок, Парубием на сцене, печеньками от Виктории Нуланд и так далее…

То есть настоящее пятилетие «Евромайдана» следует отмечать никак не ранее 30 ноября…

«Кому выгодно?»

Все это надо знать и помнить, чтобы не питать иллюзий по поводу «революции достоинства», «небесной сотни», нынешней киевской хунты, ВСУ, СБУ и прочих причиндалов. «Евромайдан» не стоял за «свободу и достоинство украинцев» — это была тщательно подготовленная, скоординированная и закамуфлированная под народное восстание операция государственного переворота, каких ее организаторы проводили уже десятки, если не сотни — в разных странах и на разных континентах.

Или кто-то сомневается во внешнем вмешательстве в украинские дела? Что ж, давайте вспомним еще кое-что.

Когда та же Виктория Нуланд фактически диктовала своему подчиненному Джеффри Пайетту, послу США в Киеве, будущий состав нового «правительства Украины» — это не было вмешательством во внутренние дела суверенного государства?

Когда ее шеф, госсекретарь США Джон Керри, за ручку выводил на Мюнхенской конференции по международной безопасности Петра Порошенко в качестве главного лидера «майданной оппозиции», хотя с «Евромайдана» этого олигарха сразу выгнали с матом и оскорблениями антисемитской направленности, — это тоже не было вмешательством во внутренние дела суверенного государства?

Когда, наконец, боевики-неонацисты заставляли депутатов Верховной рады под дулами автоматов принимать новые законы, переданные из американского посольства, а США и их евросоюзники сразу же назвали совершенный под их кураторством госпереворот «легитимной сменой власти» — это как, тоже не считается вмешательством во внутренние дела суверенного государства?

Если использовать для оценки «Евромайдана» старый безотказный принцип «Кому выгодно?», то очевидно, что главным бенефициаром событий пятилетней давности стали Соединенные Штаты. Нынешняя Украина, за исключением воссоединенного с Россией Крыма и восставшего Донбасса, по факту — вовсе не «европейское государство», а «ассоциированная с США территория», их «европейское Пуэрто-Рико», только без прав гражданства, даже урезанных.

Еще вернее — что-то вроде типичной латиноамериканской «банановой республики»: с «эскадронами смерти», властью «горилл» и прочими прелестями неоколониализма, включая вывоз за бесценок ресурсов подконтрольной территории, в том числе «живого товара» (проституция, дешевые «рабы», «сырье» в виде органов для трансплантологии и т. д.). А также со сбросом отходов, в том числе ядерных, дешевыми «испытателями» для разного рода экспериментов, тайными тюрьмами, финансово-долговым закабалением и — самое главное в данном случае — «налогом кровью» для войны против России…

«Свой человек в Пуэрто-Рико»

Первая «евромайданная» пятилетка на Украине — не столько время для подведения каких-то итогов, пусть даже промежуточных, сколько удобная точка отсчета для понимания того, в какой системе координат: идеологических, политических, экономических, социальных и т. д. — будет существовать соседняя с Россией республика.

Пока все говорит о том, что это система координат «четвертого мира», аналогичного «четвертому сословию» неприкасаемых в индийской кастовой системе. Инфраструктура, промышленная и социальная, рушится буквально на глазах. Выработка электроэнергии упала с 298 млрд кВт⋅ч в 1990 году до 193 млрд в 2013 году и до 155 млрд в 2017 году. Трудоспособное население разбегается за границу, где в настоящее время находятся, по разным оценкам, от 7 до 9 млн «заробитчан».

И выбор следующего «президента незалежной» — тема, все более актуальная с приближением марта 2019 года, — будет определяться даже не интересами США в целом как геополитического субъекта, а интересами победившей в Америке политической партии, от которой «указивки» по госканалам дойдут до посольства США в Киеве и до структур, отвечающих за работу серверов украинской ЦИК. И тут, надо полагать, никакие ухищрения с персональным составом этой самой ЦИК не помогут — несмотря на все старания Порошенко.

У республиканцев, устоявших под напором «синей волны» на промежуточных выборах в начале ноября этого года, на Украине есть «свой человек» — его-то Белый дом, похоже, и может поставит на Украине. И это — вовсе не Порошенко, являющийся креатурой демократов и замешанный в нервирующем Дональда Трампа «деле Манафорта», а «Тигрюля» Тимошенко.

Конечно, не исключен вариант, при котором «красные» могут неожиданно сделать иную ставку. Но за четыре месяца раскрутить «с нуля» какую-то малоизвестную фигуру вряд ли возможно — даже с неизбежным при этом форс-мажором, когда бы «женщина с косой» была убрана со сцены одним из характерных для «клана Клинтонов» способов. Вот так, цинично и буднично, республиканцы с демократами из США делят власть над их «вторым Пуэрто-Рико».

P. S. Похоже, наш прогноз о форс-мажоре, сметающем фигуры с украинской шахматной доски, сбывается чересчур быстро. Судя по новым телодвижениям Порошенко, он собрался по максимуму выжать личную выгоду из своей воскресной провокации в территориальных водах РФ. В частности, немедленно ввести на Украине военное положение и продлить его до весны, чтобы отменить мартовские выборы президента. Ход — за республиканцами.