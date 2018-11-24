Польский полицейский заставил украинца снять наклейку с трезубцем с машины

Варшава, 24 ноября. Житель Львова заявил, что в Польше якобы нарушили его «права и свободы». Полицейский из города Пшемысль попросил иностранца снять наклейку с изображением трезубца с автомобиля.

Житель Львова Иван Кульчицкий на своей странице в соцсети высказал свое возмущение инцидентом, который произошел с ним в польском городе Пшемысль. Машину украинца заблокировал местный житель.

«Которому не понравилась украинская символика на нашей машине», — отметил автор, добавив, что на наклейке изображен трезубец.

Кульчицкий отказался последовать требованию, для разрешения ситуации вызвали правоохранителей. Вопрос поставил представителя местной полиции в тупик. Он долго думал, кого же следует наказать в этом случае.

«С одной стороны явное нарушение правил дорожного движения их гражданином, — объяснил житель Львова, — а с другой – нарушение нового польского закона о тоталитаризме, запрещающего определенные украинские символики».

Судьба поляка осталась неизвестной, а вот от украинца потребовали избавиться от наклейки. Полицейский предупредил гостя, что в Польше за такое могут повредить машину на парковке.

Однако украинец остался при своем мнении — он убежден, что это не он нарушил закон Польши, а правоохранители другой страны посягнули на его свободу.

«Мы впервые на столько лет столкнулись с явным нарушением прав и свобод граждан Украины в Польше», — заявил он в Facebook.

Отметим, в Польше очень болезненным является вопрос того, что украинские власти возвели в герои запрещенную в РФ «Организацию украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА11). Варшава ввела уголовную ответственность за пропаганду «бандеровской идеологии», а также отрицание Волынской резни, во время которой, по некоторым данным, украинские националисты убили свыше 36 тысяч поляков, а судьба еще около 23 тысяч осталась неизвестной.

1 Организация запрещена на территории РФ.