Складной Samsung станет одним из самых дорогих смартфонов

Сеул, 24 ноября. Британские СМИ узнали цены на складной смартфон Samsung Galaxy Flex. Стоимость нового гаджета от южнокорейской компании составит около 2,56 тысячи долларов (примерно 170 тысяч рублей).

Серийная версия нового смартфона, по данным СМИ, будет представлена в начале 2019 года. На рынок, по неподтвержденной информации, он поступит уже в марте.

Такой ценник на новинку Samsung может считаться одним из самых дорогих. Ранее предполагалось, что смартфон будет доступен для покупателей по цене до двух тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что одна из самых ожидаемых новинок Samsung — смартфон Galaxy S10, который должен стать главным конкурентом iPhone XS, получит сразу шесть камер. Четыре основные будут расположены сзади, еще две — спереди. Одна из камер будет оснащена ToF-модулем, и сможет визуализировать 3D-модель окружающего мира.