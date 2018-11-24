Семь полицейских пострадали во время протестов «желтых жилетов» во Франции

Париж, 24 ноября. Семь сотрудников полиции получили повреждения во время столкновений с участниками протестов «желтых жилетов» на севере Франции в департаменте Па-де-Кале.

Как сообщает телеканал BFMTV, демонстранты напали на полицейский патруль в коммуне Энен-Бомон. Протестующие перевернули и подожгли автомобиль полиции, в результате нападения полицейские получили повреждения.

Напомним, массовые акции протестов проходят во Франции в субботу. Ранее стало известно, что полицейские применили против демонстрантов в Париже слезоточивый газ. Протестующие выступают против повышения цен на топливо с 1 января и требуют отставки президента Франции Эммануэля Макрона. Протестующие получили название «желтые жилеты», такую светоотражающую форму носят французские водители.