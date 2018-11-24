Во Флориде два человека погибли в результате стрельбы | 24 ноября | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Во Флориде два человека погибли в результате стрельбы у магазина Два человека стали жертвами стрельбы около магазина в округе Майами-Дейд американского штата Флорида. Неизвестный мужчина открыл огонь по людям в пятницу вечером. В результате инцидента два человека получили ранения, несовместимые с жизнью. Еще двое пострадали, их доставили в больницу. Личность мужчины устанавливается, мотив преступления неизвестен. Предположительно, среди погибших — мужчина и женщина.

Сирийская армия обнаружила американское оружие на складе боевиков в провинции Эль-Кунейтра Подразделения сирийской правительственной армии обнаружили большое количество вооружения, принадлежащего террористическим группировкам, на границе провинций Дамаск и Эль-Кунейтра. Отмечается, что сирийские военные изъяли много оружия, боеприпасов и оборудования спутниковой связи американского производства. Кроме того, в руках армии Дамаска оказались медикаменты израильского производства, которыми, по всей видимости, лечились террористические группировки.

На Донбассе ВСУ нарушили режим прекращения огня почти 30 раз за сутки На Донбассе Вооруженные силы Украины нарушили режим прекращения огня почти 30 раз за сутки. Так, в ДНР зафиксировано 21 нарушение, выпущено 238 единиц боеприпасов. При этом силовики использовали минометы, зенитные установки, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие. Под огонь попали территории населенных пунктов Александровка, Старомихайловка, Луганское, Лозовое, Спартак, Ясиноватая и прилегающие к ней населенные пункты. ЛНР за прошедшие сутки обстреляли восемь раз. Украинские силовики открыли огонь по поселкам Марьевка и Михайловка в районе Золотого-5, ПГТ Калиново и окрестностям памятника князю Игорю у Станицы Луганской.