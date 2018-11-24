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Число пострадавших от взрыва в Китае увеличилось до 57 человек

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Число пострадавших от взрыва в Китае увеличилось до 57 человек

Пекин, 24 ноября. Число пострадавших во время взрыва на производстве механического оборудования в уезде Дунфэн на северо-востоке Китая возросло до 57 человек, жертвами происшествия стали два человека. Об этом сообщает телеканал CCTV.

Взрыв произошел ночью в субботу на территории промышленного объекта компании по производству механического оборудования. Ранее портал Sina сообщал о 24 пострадавших. На месте происшествия работают экстренные службы, всем пострадавшим оказана необходимая помощь.

По факту случившегося проведут проверку, будет установлена причина взрыва. К месту трагедии прибыли представители местной администрации и компетентных ведомств.

Автор: Софья Куликова
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