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Фото Трампа в «Википедии» поменяли на изображение мужского полового органа

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Фото Трампа в «Википедии» поменяли на изображение мужского полового органа

Москва, 24 ноября. Фотографию президента США Дональда Трампа на сайте онлайн-энциклопедии «Википедия» поменяли на изображение мужского полового органа. Об этом сообщило издание Newsweek.

Как уточнил журналистам администратор ресурса, изображение гениталий появлялось по запросу Siri «Дональд Трамп», а на самой «Википедии» картинка чередовалась с фотографией американского лидера, которую пытались вернуть на место.

Между хакерами и администраторами развязалась «редакционная война», однако в итоге аккаунты взломщиков были заблокированы. Вносить изменения на страницу со статьей о Дональде Трампе до 24 ноября могут только администраторы «Википедии».

«Если вандализм возобновится, мы продлим блокировку правок на странице», — добавили представители онлайн-энциклопедии.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп настаивает на запрете службы в американских вооруженных силах для трансгендеров.

Автор: Василий Котов
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