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Власти Латвии «обнаружили» два военных корабля РФ у своих границ

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Власти Латвии «обнаружили» два военных корабля РФ у своих границ

Рига, 24 ноября. Два российских военных корабля «обнаружены» у морской границы Латвии. Об этом заявили Национальные вооруженные силы (НВС) прибалтийской республики.

По информации ведомства, российский буксир «Виктор Конецкий» и разведывательный корабль «Вишня» якобы зафиксированы в 11 морских милях от территориальных вод Латвии. ВМС прибалтийской страны утверждают, что российские судна находятся в эксклюзивной экономической зоне Латвии.

Отметим, что латвийские власти уже заявляли об обнаружении российских военных кораблей и самолетов у своих границ. По версии Минобороны государства, только в 2016 году подобные инциденты якобы происходили 209 раз. В Москве неоднократно подчеркивали, что все полеты воздушных судов и передвижения кораблей РФ проходят в соответствии с нормами международного законодательства.

Автор: Регина Пак
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