Дамаск, 26 ноября. В одном из выставочных залов в сирийском Дамаске открылась выставка работ заключенных из центральной тюрьмы провинции в Адре. На мероприятии были представлены картины, а также работы из дерева, раковины и мозаики, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся на месте событий.

В рамках соглашения между министерствами культуры и внутренних дел Сирии была организована выставка работ заключенных тюрьмы Адра. Кроме того, стороны согласовали открытие двух культурных центров в самой тюрьме для развития творческого потенциала заключенных. В будущем подобные центры появятся и в других сирийских провинциях.

В нашем расположении оказалось видео с мероприятия:

В коротком комментарии корреспонденту ФАН директор Ассоциации по реабилитации заключенных в Сирии Хуссейн аль-Диб рассказала о планах и задачах его организации.

«Ассоциация стремится предоставить заключенным комфортные тюрьмы, особенно в провинции Дамаск и ее окрестностях. Мы работаем со всей необходимой заботой. Выставка является частью мероприятий по реабилитации, ее задача сказать всему миру, что участники выставки являются частью этого общества и нуждаются в заботе обо всех видах», — заявил он.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что группа волонтеров из организации «Соль Земли» в рамках проекта «Шам Бтахки» провела культурное мероприятие с целью рассказать о наиболее важных архитектурных объектах в Дамаске. По словам участников акции, цивилизация Сирии началась в крепости Дамаска. Именно эта крепость показала миру, как появилось арабское население. В первую очередь эти знания необходимы для туристов, которые постепенно приезжают в Дамаск, чтобы познакомиться с одним из старейших городов в мире.

В мероприятии приняли участие 100 молодых мужчин и 100 молодых женщин. Все участники прибыли из разных сирийских регионов. Люди разделились на восемь команд, каждая из которых явно демонстрировала свою страсть к знаниям во многом благодаря культурно-развлекательной деятельности.