Новая точка невозврата: в РФ прокомментировали существование британской фабрики троллей
Фигуранты так называемого британского кластера проекта Integrity Initiative («Инициатива честности») заявили изданию «Политика сегодня», что не занимаются заказной антироссийской пропагандой, однако факт его существования подтвердили. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
Ранее хакерское движение Anonymous сообщило, что проект Integrity Initiative существует с 2015 года. Причем на деньги британского правительства. Цель этой организации — противостоять «российской пропаганде и гибридной войне». В проекте, как говорится в обнародованных данных, участвуют военные, журналисты, политики и академики.
Одной из самых важных деталей, которую удалось выяснить благодаря утечке, оказалось то, что в британском кластере лидеров мнений указаны небезызвестный Уильям Браудер, осужденный в России за государственную измену Игорь Сутягин, директор ФБК Владимир Ашурков, британский журналист и писатель украинского происхождения, «исследователь пропаганды» Петр Померанцев и так далее.
В рамках этого проекта Лондон вмешивается во внутренние дела других государств. Например, операция Moncloa в Испании. В сжатые сроки Великобритании удалось сорвать назначение директором Департамента национальной безопасности Испании пророссийского политика Педро Баньеса, развернув против него полномасштабную кампанию в Twitter.
Примечательно, что один из фигурантов списка Рахим Шапи (Raheem Shapi) в комментарии издания «Политика сегодня» заявил, что не имеет никакого отношения к пропаганде против России. Однако он подтвердил сам факт существования организации.
«Я просто консультант по IT, и меня наняли настроить некоторые системы в Microsoft Cloud для этой организации, мне жаль, что я не могу вам помочь», — заявил он.
Тайное становится явным
Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева прокомментировала ФАН ситуацию с фигурантами проекта Integrity Initiative.
«Тайное становится явным. Как мы видим, случилась новая точка невозврата. Обвинение, так любимое Западом, обернулось против них самих. Сколько было криков, статей, вбросов о российской «фабрике троллей», которую обвиняли разве что не в выборе папы римского. И вот, оказалось, что этим непосредственно занимается сама Британия.
С одним но: обвинения в адрес Британии имеют под собой прямые доказательства. Безусловно, понимание происходящего, а именно ведения информационной войны, было у всех. Это понимание включает и стороны, и методы, и ресурсы. Однако доказательств как таковых не было. Теперь есть», — пояснила Наталия Елисеева.
По мнению эксперта, при грамотном использовании имеющихся данных вся деятельность этих людей из «списка Браудера» будет дискредитирована. Конечно, мы будем слышать заверения, что это инсинуации и подлог. Однако факты говорят сами за себя.
«Сейчас очень многое зависит от российской стороны. Насколько мы готовы распространять имеющиеся факты по работе британской «фабрики троллей». Потому что со стороны Британии мы будем слышать только отнекивания и очередные обвинения. Нельзя исключать вариант того, что Британия будет пытаться затереть эту информацию, чтобы у простых граждан не было к ней доступа. Наша же цель —чтобы люди узнали правду», — заключила Наталия Елисеева.