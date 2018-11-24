«Манкурт, одним словом»: в Киеве поставили диагноз Порошенко, заявившему о вековой гибридной войне

Киев, 24 ноября. Заявление президента Украины Петра Порошенко о «вековой гибридной войне», которая якобы ведется против Киева, свидетельствуют о том, что глава государства не знает истории своей страны, считает бывший депутат Рады Владимир Олейник.

«Диагноз» украинскому президенту политик поставил на своей странице в Facebook. Порошенко он назвал манкуртом, напомнив, что при советской власти Украина жила лучше, чем остальная страна. Как пояснил Олейник, исходя из слов Порошенко о том, что война против Украины длится уже сто лет, она должна была начаться сразу же после Октябрьской революции.

«Петру Порошенко только хочется задать вопрос, где он видел войны и оккупацию, когда захваченная и оккупированная страна жила лучше захватчика и еще прирастала за его счет новыми территориями», — написал бывший депутат.

Он добавил, что сегодня украинские власти постепенно захватывают и распродают именно тот потенциал, который появился у страны во времена СССР.

«Кто не помнит своего прошлого, у того нет будущего. Манкурт, одним словом. Диагноз верный», — отреагировал на слова Порошенко Олейник.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинские власти якобы впервые столкнулись с гибридной войной сто лет назад.

Отношения Киева и Москвы обострились после государственного переворота на Украине в 2014 году. Пришедшие к власти политики объявили о курсе на евроинтеграцию и сближение с НАТО, при этом они стали разрывать политические, экономические и культурные связи с Россией.

Из Киева в адрес Москвы регулярно звучат бездоказательные обвинения в якобы имевшем место вмешательстве во внутренние дела Украины. Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе, который Киев начал четыре года назад после того, как Донецкая и Луганская народные республики объявили о своей независимости.