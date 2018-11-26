Сирия выступила на заседании ООН по демократии и правам человека в Женеве — видео ФАН

Дамаск, 26 ноября. Сирийская делегация приняла участие в заседании Форума Организации Объединенных Наций по вопросам человека, демократии и верховенства права в Женеве. Об этом сообщил специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Стоит отметить, что Форум по вопросам человека, демократии и верховенства права сфокусирован на поощрении активного диалога и взаимодействия сторон по вопросам взаимосвязи между данными областями, его деятельность также нацелена на поиск лучших практик и возможностей для государств по поддержанию демократии и соблюдению прав человека в своих странах.

В нашем распоряжении оказалось видео с мероприятия:

В ходе своего выступления глава Конституционного комитета Народного совета Сирии Ахмад Аль-Кизбари подчеркнул важность роли сирийского парламента в укреплении нормативно-правовой и законодательной структуры в социальной, экономической и политической сферах. Он также заявил о необходимости поддержки Дамаска в рамках реабилитации страны, находящейся в состоянии кризиса. Кроме того, Аль-Кизбари призвал правительства ряда стран Запада перестать вмешиваться во внутренние дела своей страны.

Представитель сирийского правительства также призвал участников форума и власти стран перестать навязывать политические условия САР. Кроме того, он заявил о необходимости отменить односторонние санкции, которые были введены некоторыми государствами против сирийской республики.

Напомним, что 28-29 ноября пройдет очередная встреча стран-гарантов (Россия, Иран, Турция) диалога по Сирии в Астане. Все стороны подтвердили свою приверженность по продолжению усилий по ликвидации террористических группировок и возвращению сирийских беженцев в родные дома. РФ также предпринимает все усилия по формированию Конституционной комиссии в соответствии с решением, принятым в январе этого года на встрече в Сочи.