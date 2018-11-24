День морской пехоты в Сестрорецке отметят всероссийским хоккейным турниром среди детей

Санкт-Петербург, 24 ноября. День морской пехоты жители и гости Сестрорецка отпразднуют посещением хоккейного турнира, а также выставки исторической и современной военной техники, сообщили в пресс-службе межрегиональной общественной организации «Федерация военно-прикладного спорта «Морской десант».

Празднования будут проходить в выходные с 24 по 25 ноября. В субботний полдень состоялось тожественное открытие спортивного праздника в ледовом дворце Сестрорецка. Гостей и участников у входа встречала военная техника, а также оркестр военно-морского флота.

Перед хоккейным турниром между детскими командами из пяти регионов России (Сыктывкара, Ленинградской области, Санкт-Петербурга, Севастополя, Мирного, Мурманска, Череповца) выступили фигуристы школы олимпийского резерва «Звездный Лед».

В перерывах между играми хоккеисты смогут самостоятельно попробовать собрать-разобрать автомат Калашникова, пострелять из него холостыми патронами, а также изучить гранатометы РПГ-7, АГС-17 и легендарную винтовку Мосина. Такой подарок им подготовили организаторы праздника.

Также в эти дни в городе пройдет выставка, посвященная Сестрорецкому инструментальному заводу. В ледовом дворце будут представлены исторические и современные виды оружия и экипировки. Ее посетители смогут сравнить достоинства таких знаменитых боевых машин как БТР-80, которым пользуются морпехи, и «Тигр», который состоит на вооружении у гвардейцев. У экспонатов будут дежурить опытные инструкторы, которые ответят на возможные вопросы гостей выставки.

Праздничные мероприятия в этом году посвящены памяти Героя России Владимира Таташвили, который отдал жизнь за мир на Северном Кавказе.

Организаторами Дня морской пехоты в Сестрорецке выступили Федерация военно-прикладного спорта «Морской Десант», главное командование Военно-морского флота и Росгвардии, администрация Курортного района Ленобласти. Мероприятия пройдут в рамках проекта «Добрый лед» благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.