Сирия, 24 ноября. Террористы ИГИЛ1 убили или захватили в плен большое количество радикалов SDF**** на юго-востоке Дейр-эз-Зора. «Джебхат ан-Нусра»1*** открыла стрельбу по мирным митингующим в Идлибе. Курды экстренно стягивают все свободные силы к Хаджину, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели утилизацию мин, СВУ, растяжек и других следов недавнего пребывания террористов около поселка Хазза в Восточной Гуте.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ): убило или захватило в плен большое количество радикалов SDF в результате атаки на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): открыла стрельбу по мирным митингующим в Идлибе; оказалась под ответным огнем армии САР на нескольких участках фронта к северу от Хамы.

Курды: экстренно стягивают все свободные силы к «Хаджинскому карману» для противостояния бандгруппам ИГ1.

Провинция Дамаск

Инженерные части Сирийской арабской армии (САА) сегодня в период с 12.00 до 13.00 часов провели мероприятия по утилизации мин, самодельных взрывных устройств, растяжек и других следов недавнего пребывания террористов на окраине поселения Хазза, расположенного в предместьях Дамаска на территории освобожденной Восточной Гуты, передает информационный ресурс в Twitter (@SyriawatanNews). Данный населенный пункт и другие обширные районы оазиса к востоку от столицы на протяжении нескольких лет сирийского конфликта находились в оккупации «Джебхат ан-Нусры», «Джейш Аль-Ислам»***** и других радикальных бандформирований. Все эти территории были наконец целиком освобождены правительственными силами весной этого года при помощи ВКС РФ.

Провинция Дейр-эз-Зор

Агентство Al Amaq, подконтрольное боевикам «Исламского государства», опубликовало видео, на котором можно увидеть последствия атаки ИГ на участке фронта между городами Хаджин и Аль-Бахра в юго-восточной части Дейр-эз-Зора. На записи запечатлены тела убитых бойцов Сирийских демократических сил (SDF), также зафиксировано, что ряд курдских радикалов, оказавшихся в окружении джихадистов, добровольно сдались террористам. Кроме того, исламисты захватили у SDF один военный внедорожник Humvee американского производства и часть оружия противника.

В связи с очередными крупными неудачами в боях с бандгруппами ИГИЛ в районе «Хаджинского кармана» главари «Демократических сил» были вынуждены направить подкрепления в этот регион. Согласно информации курдского источника в Twitter (@VivaRevolt), на юго-восток Дейр-эз-Зора в скором времени будет передислоцирована часть отрядов SDF почти со всех районов Северо-восточной Сирии, где располагается так называемая Рожава.

Провинция Идлиб

Силы так называемого временного правительства, состоящего преимущественно из боевиков «Джебхат ан-Нусры», пытаются разогнать массовую сидячую забастовку мирных жителей в городе Идлиб, используя оружия, сообщает канал Halab Today. Данные о числе жертв среди гражданского населения сейчас уточняются. Предполагается, что данный митинг был спровоцирован вчерашним двойным убийством, которое совершили члены террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам». Накануне прямо на улицах города Кафр-Набаль, находящегося к югу от административного центра провинции, джихадистами были застрелы двое медиа-активистов Хамуд Аль-Джунейд и Рауд Аль-Фарес.

Провинция Хама

Войска САР продолжают наносить удары по местам скопления боевиков-исламистов в районе Аль-Латаминского выступа к северу от Хамы в ответ на недавние обстрелы террористов. По данным Twitter-канала Masar Pres Net, подразделения САА ведут огонь по опорным пунктам джихадистов на окраинах поселения Лахая. Кроме того, сирийские военнослужащие выпустили несколько артиллерийских снарядов по позициям вооруженных исламистских бандгрупп, в частности — из состава «Джебхат Фатх аш-Шам», в предместьях главного оплота боевиков на этом направлении — Аль-Латамины. О масштабе потерь в рядах «Ан-Нусры» и ее союзников пока выясняется.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)