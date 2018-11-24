Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Париже

Париж, 24 ноября. Полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста «желтых жилетов» в центре Парижа. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер прибыл на площадь Согласия, которая является центром демонстрации, сообщает RT.

В центре французской столицы собрались около 300 тысяч человек. Они выступают против повышения цен на бензин и дизель с 1 января на 2,9 евроцента и на 6,5 евроцента за литр соответственно. Протестующие требуют отставки президента Франции Эммануэля Макрона.

«На месте, рядом с женщинами и мужчинами, которые охраняют столицу​​​. По всей Франции наши силы правопорядка мобилизованы для обеспечения безопасности. Я верю в них и признателен им», — сообщил глава МВД Франции в Twitter.

Кастанер также поделился видеозаписью своего приезда на площадь Согласия, которая является центром демонстрации. Протесты привели к значительным изменениям в жизни Парижа: в субботу закрылись семь центральных станций метро, изменилось движение общественного транспорта, а также временно закрылась для посетителей Эйфелева башня.

Безопасность во время протестов обеспечивают 3 тысячи сотрудников сил правопорядка. Демонстрации против повышения цен на топливо начались 17 ноября. Протестующие получили название «желтые жилеты», такую светоотражающую форму носят французские водители.