Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Париже
Париж, 24 ноября. Полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста «желтых жилетов» в центре Парижа. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер прибыл на площадь Согласия, которая является центром демонстрации, сообщает RT.
В центре французской столицы собрались около 300 тысяч человек. Они выступают против повышения цен на бензин и дизель с 1 января на 2,9 евроцента и на 6,5 евроцента за литр соответственно. Протестующие требуют отставки президента Франции Эммануэля Макрона.
«На месте, рядом с женщинами и мужчинами, которые охраняют столицу. По всей Франции наши силы правопорядка мобилизованы для обеспечения безопасности. Я верю в них и признателен им», — сообщил глава МВД Франции в Twitter.
Кастанер также поделился видеозаписью своего приезда на площадь Согласия, которая является центром демонстрации. Протесты привели к значительным изменениям в жизни Парижа: в субботу закрылись семь центральных станций метро, изменилось движение общественного транспорта, а также временно закрылась для посетителей Эйфелева башня.
Безопасность во время протестов обеспечивают 3 тысячи сотрудников сил правопорядка. Демонстрации против повышения цен на топливо начались 17 ноября. Протестующие получили название «желтые жилеты», такую светоотражающую форму носят французские водители.
Sur le terrain. Aux côtés des femmes et des hommes qui veillent sur la capitale.— Christophe Castaner (@CCastaner) 24 ноября 2018 г.
Partout en France, nos forces de l’ordre sont mobilisées pour notre sécurité. Elles ont toute ma confiance et ma reconnaissance.#24novembre pic.twitter.com/nB8Ljm5mNf