«Надо бить первыми»: в Госдуме рассказали об ударе по Украине и признании ЛДНР

Выступая в Верховной раде, Петр Порошенко снова заявил о приоритетной цели Киева — вступлении в НАТО. Одновременно Украина перебросила дополнительные силы и средства, включая комплексы С-300, к линии разграничения в Донбассе. Теперь, после введения на Украине военного положения в результате провокации ВМСУ у берегов Крыма, ситуация в Донбассе станет еще более напряженной.

Первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Александр Шерин рассказал Федеральному агентству новостей об угрозе обострения конфликтов у границ России.

— Александр Николаевич, как вы оцениваете перспективы возобновления активной фазы конфликта в Донбассе?

— Как вероятные. Наступает время активных действий со стороны России. Если сидеть и ждать, что кто-то сам по себе развалится, то ничего не произойдет. Корректные заявления только усугубляют ситуацию. Пока мы лижем марки и клеим их на конверты, куда закладываем гневные письма, наши враги действуют.

— Первые лица России уже не раз признавали, что против нас ведутся действия, которые ассоциируются с военными.

— Война против Российской Федерации объявлена. Она состоит из нескольких этапов. Первый — информационная война, дискредитирующая страну, чтобы в глазах всего мирового сообщества мы выглядели как страна-изгой, страна-агрессор, которую надо наказать. Чтобы Россию никто не поддерживал, чтобы был повод сказать: «Смотрите, мы их по делу наказываем».

— Одна из болевых точек России — Донбасс. Как нам надо действовать на этом направлении?

— ДНР и ЛНР — это республики, которые нам нужно признать. Мы обязаны их защищать, и защитим. Никто в мире русских защищать на этой территории, кроме России, не будет.

— Как защищать?

— Наши действия должны быть абсолютно адекватными. Надо у американцев учиться: все прекрасно знают, что Америка финансирует террористов «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ. — Прим. ФАН), американские специалисты их обучают. Но никто им ничего предъявить не может, потому что там действуют частные военные компании.

Нам в Российской Федерации надо тоже принять закон о ЧВК. Если руководство ЛНР и ДНР пригласит какую-нибудь ЧВК, то почему бы этой компании, руководство которой не имеет отношения к России, туда не приехать?

А еще каждый раз, когда против нас будут объявлять санкции, то — конечно, абсолютно случайно — в это время могут активизироваться подразделения ДНР и ЛНР. Они будут переносить границу вглубь Украины на 3—5 км, пока не достигнут естественных границ Луганской и Донецкой народных республик в той форме, в которых они были переданы Советской властью в состав Украинской ССР из Российской Империи. И тогда дальность подлета реактивных ракет до Ростова-на-Дону будет увеличена.

— Есть ли реакция на ваши предложения?

— Каждый раз, когда я делаю такие заявления, какие-то либералы-добряши начинают кричать: «Вот из-за таких негодяев и разгораются войны!» Так война уже идет против нас и без моих заявлений! От Ростова-на-Дону — два часа езды до границы, еще два часа — до Донецка. Это марш-бросок на несколько часов. Поэтому ситуацию сегодня нельзя усугублять, иначе она будет спровоцирована американцами.

— Киев ежедневно твердит о вступлении в НАТО.

— Украина фактически сегодня уже является членом НАТО, потому что у нее есть атрибуты этого: натовские стандарты и американские военные специалисты.

— Разве конфликт в Донбассе не тормозит процесс вступления Украины в НАТО?

— Официальное вступление сегодня — формальность. Украина уже заключила договор о глубокой интеграции в НАТО и о совместной деятельности. Они проводят совместные учения, и отношения Киева с американской военной системой сегодня такие, как если бы Украина уже была членом НАТО.

— Связана ли эскалация напряжения в Донбассе с противодействием «Северному потоку — 2»?

— Украина будет только усиливать эскалацию, если речь идет о «Северном потоке — 2». Они прекрасно понимают, что если он будет достроен, то Украина становится нулем. И то, что под себя подминала Америка, становится ничтожным. Вся соль — в контроле границы с Россией и газового трубопровода, чтобы шантажировать Европу возможностью Украины перекрыть поставки газа через свою территорию. Поэтому цель США — развязать войну в Европе, чтобы свернуть все планы по «Северному потоку — 2», ведь вторая ветка обеспечивает нам транзит газа в Европу на 100%, даже с запасом.

— При этом русофобская накачка населения Украины не стихает.

— Америке нужны рынок и геополитическое влияние. А мы пока сидим и думаем: может все образуется? Не образуется. Их задача — прогнать 75% молодежи Украины через т. н. зону АТО. Для человека, который прошел войну, Россия навсегда останется «агрессором» и «оккупантом». Каждый год увеличивается количество граждан Украины, негативно настроенных по отношению к России.

— Могут ли выборы на Украине изменить ситуацию?

— Даже самого толкового, грамотного и лояльного человека на выборах никто не поддержит через пять лет, если он будет говорить о необходимости интеграции с Российской Федерацией. Мы упускаем время.

— Что же делать?

— Действовать! Как сказал Владимир Владимирович Путин, если драка неизбежна, то надо бить первым, как научила его ленинградская улица. Вот правильная позиция! Давайте констатировать факт — драка неизбежна. Так надо ударить первыми. Я не имею в виду — войсками и оружием. Есть другие методы. Но мы пока ждем.

— Почему же мы пока не наносим этого удара по Украине?

— Мы думаем, что Украина признает ЛНР и ДНР? Нет. Перестанет их обстреливать? Не перестанет. Мы думаем, что Америка успокоится, пока не задушит нас? Нет. А чего мы тогда ждем? Когда у нас ресурсы подойдут к концу?

Надо помогать нашим братьям морально и материально. Надо признавать ЛНР и ДНР, заключать с ними соглашение. Мы знаем, что интеграция Украины в НАТО несет угрозу. Значит, надо принимать ДНР и ЛНР в ОДКБ, признав их перед этим.

— Драка на украинском направлении неизбежна?

— Будут бить с разных направлений, чтобы нас дезориентировать. У нас огромная страна, и представьте себе переброску войск по огромной территории. Мы же не можем расставить дивизии по всему периметру РФ. Именно поэтому конфликты будут разжигать с разных направлений. Думаю, что будет удар с прикаспийской территории и с территории Украины.

— Поясните, пожалуйста.

— Ударят из Афганистана на Туркмению, наших союзников по ОДКБ Таджикистан и Киргизию, чтобы мы были обязаны заступиться. Потом начнутся события вокруг Белоруссии: в Польше сосредоточены войска.

Кстати, Туркменбаши все никак не осознает, что нет такого понятия — «нейтральная страна». Пятимиллионная Туркмения занимает четвертое место в мире по запасам газа. Представляете, если там захотят провернуть вариант, как с Сирией, — какие месторождения они получат? И кто будет заступаться за Туркмению, которая не входит ни в один альянс? Никто.

А дальше — Каспий. В Таджикистане — наша 201-я база. И обострение на Корейском полуострове. И, как говорится, «лови три стрелочки на карте»! Будем думать, куда с С-300 перемещаться, какие направления укреплять.

Я не нагнетаю ситуацию, а предупреждаю. Сохраните мой комментарий для аналитиков и запишите дату.

1 Организация запрещена на территории РФ.