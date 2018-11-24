Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

«Новое «оружие Кремля»: Захарова высмеяла заявление Порошенко о «гидридной войне»

44
0 Оставить комментарий

«Новое «оружие Кремля»: Захарова высмеяла заявление Порошенко о «гидридной войне»

Москва, 24 ноября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала твит президента Украины. Петр Порошенко в своем аккаунте Twitter ранее опубликовал запись, в которой заявил, что Россия ведет «гидридную войну» против Украины.

«Поздравляю. Теперь Россия ведет против Украины не гибридную, а гидридную войну. Гидра — новое «оружие Кремля»?» — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Кроме того, Порошенко написал, что «в лагерях Курска и Ростова» готовят «террористов». Тех, кто говорит о кризисе на Украине, президент страны объявил «пятой колонной».

Захарова призвала украинские власти конкретизировать «пассаж про террористов», спросив, когда именно «засланцев» тренировали для действий против Украины.

«И, конечно, все, кто только посмеет подумать, что «все пропало» — это предатели. Ничего у Порошенко не пропало, у него лично все только прибавляется, ведь кому война гидридная, а кому мать родная», — резюмировала Захарова.

Напомним, украинские власти стали придерживаться антироссийской риторики с 2014 года. После госпереворота в Киеве новое руководство страны решило разорвать все экономические, политические и культурные связи с РФ. Более того, зачастую Киев заявляет о так называемой «российской агрессии». Москва неоднократно подчеркивала необоснованность этих обвинений, а также отмечала, что придерживается политики невмешательства в дела соседнего государства и не имеет никаких военных планов в отношении Киева.

Автор: Регина Пак
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.