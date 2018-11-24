«Новое «оружие Кремля»: Захарова высмеяла заявление Порошенко о «гидридной войне»

Москва, 24 ноября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала твит президента Украины. Петр Порошенко в своем аккаунте Twitter ранее опубликовал запись, в которой заявил, что Россия ведет «гидридную войну» против Украины.

«Поздравляю. Теперь Россия ведет против Украины не гибридную, а гидридную войну. Гидра — новое «оружие Кремля»?» — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Кроме того, Порошенко написал, что «в лагерях Курска и Ростова» готовят «террористов». Тех, кто говорит о кризисе на Украине, президент страны объявил «пятой колонной».

Гідридна війна РФ проти України — це не тільки наступ ground forces на фронті, атаки терористів, підготовлених в таборах Ростова і Курська. Це також підрив України із середини п’ятою колоною, лозунг якої: «Зрада. Все пропало». — Петро Порошенко (@poroshenko) 23 ноября 2018 г.

Захарова призвала украинские власти конкретизировать «пассаж про террористов», спросив, когда именно «засланцев» тренировали для действий против Украины.

«И, конечно, все, кто только посмеет подумать, что «все пропало» — это предатели. Ничего у Порошенко не пропало, у него лично все только прибавляется, ведь кому война гидридная, а кому мать родная», — резюмировала Захарова.

Напомним, украинские власти стали придерживаться антироссийской риторики с 2014 года. После госпереворота в Киеве новое руководство страны решило разорвать все экономические, политические и культурные связи с РФ. Более того, зачастую Киев заявляет о так называемой «российской агрессии». Москва неоднократно подчеркивала необоснованность этих обвинений, а также отмечала, что придерживается политики невмешательства в дела соседнего государства и не имеет никаких военных планов в отношении Киева.