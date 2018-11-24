Интерпол возглавил представитель Южной Кореи. Мир за неделю. ФАН-ТВ

Представитель Южной Кореи Ким Чон Ян стал президентом Интерпола Интерпол возглавил представитель Южной Кореи Ким Чон Ян. Голосование прошло в ходе 87-й сессии Генассамблеи в Дубае. Напомним, на пост в числе прочих претендовал генерал-майор МВД России Александр Прокопчук. Этот факт вызвал в западных СМИ настоящую истерию. Министр внутренних дел Украины выступил с официальным протестом. Американский активист, основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер и вовсе призвал на помощь Канаду, чтобы вообще исключить Россию из международной полицейской организации. Заявив, что с легкой подачи «руки Кремля» «сотни людей во всем мире» стали целями Интерпола.

В Белом доме считают очевидной причастность саудовского руководства к смерти журналиста Джамаля Хашогги В такой активности международных правоохранителей сегодня гораздо больше нуждается громкое дело Джамаля Хашогги. Напомним, журналиста из Саудовской Аравии убили в Турции на территории консульства его родной страны. В Белом доме считают очевидной причастность саудовского руководства. По одной из версий критически настроенного публициста решил «убрать» наследный аравийский принц бин Салмана, дабы подставить других претендентов на престол. В турецких СМИ регулярно появляются контролируемые утечки. В этот раз в виде аудиозаписи — ругань Хашогги с убийцами, пытки подтверждают, что убийство не могло быть случайным. Но МИД Саудовской Аравии уже несколько раз официально заявил, что закрытый отчет ЦРУ лжет и наследный принц не причем.

Украина требует лишить членов Совета безопасности ООН права вето На очередном заседании Совета Безопасности ООН представители Украины потребовали отнять право вето у членов Совбеза. Это, якобы, «необходимо» для страны. Дипломаты от «незалежной» заявляют о случаях, когда право вето использовалось членами организации «в нарушение их обязанностей по поддержанию международного мира и безопасности».

Массовые выступления против высоких цен проходили в Болгарии Болгарию захлестнули акции протеста. Граждане выступают против повышения стоимости топлива, ОСАГО и увеличения транспортного налога на машины с пробегом. В числе основных требований — отставка правительства в полном составе. Акция охватила десятки городов. И, несмотря на усилия полицейских, митингующим удалось перекрыть трассы международного значения и блокировать КПП. Впрочем, МВД Болгарии заявили, что серьезных нарушений в ходе собрания граждан не было.

В Алеппо было ликвидировано и ранено множество террористов, пытавшихся проникнуть на подконтрольные САА территории В западном пригороде Алеппо было ликвидировано несколько террористов, пытавшихся проникнуть на территории, подконтрольные Сирийской армии. Ряд джихадистов получили тяжелые ранения. Административный центр одноименной провинции был освобожден почти два года назад, однако к западу от него все еще дислоцируются радикальные исламисты.

ВВС Ирака уничтожили в Сирии не менее 40 террористов ВВС Ирака при бомбардировке уничтожили не менее 40 террористов в Сирии. Таким образом, по данным командования, ликвидированы все террористы запрещенной в России организации «Исламское государство» вблизи сирийско-иракской границы. В очищенном районе также было обнаружено оружие и снаряжение боевиков.

Устроившая взрыв в Тунисе террористка оказалась сторонницей ИГ Свои корни запрещенный ИГИЛ пустил повсюду — смертница Мона Кабла, устроившая теракт в Тунисе, тоже являлась сторонницей этой организации. Министр внутренних дел Туниса Хишам аль-Фурати сообщил, что женщина привела в действие взрывное устройство возле патруля безопасности. В результате взрыва восемь сотрудников полиции и один гражданин получили ранения.

«Газпром» выбрал маршрут поставок газа для «Турецкого потока», первая нить газопровода пройдет через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию «Газпром» выбрал маршрут поставок газа для «Турецкого потока». По дну Черного моря пройдет две ветки. Первая — через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию. Мощность каждой нити составит почти 16 миллиардов кубометров газа в год. Начало поставок намечено на 2020 год, а через два года после запуска «Турецкий поток» позволит полностью отказаться от транзита голубого топлива через Украину.

Стоимость биткоина снова упала, причем сразу на 6,8 % за сутки В пятницу стоимость биткоина снова упала, причем сразу на 6,8 % за сутки. Напомним, прямым толчком к снижению курса стал раскол сети Bitcoin Cash, который произошел 15 ноября. В результате появилось два конкурирующих проекта — Bitcoin ABC и Bitcoin SV, а также огромное количество желающих обналичить деньги, вложенные в криптовалюту. Суммарный размер капитализации до недавнего времени превышал 138 миллиардов долларов. К прошедшему вечеру стоимость одной условной единицы едва превышала 4200 долларов, а это по оценкам экспертов, полноценный крах криптовалюты. Впрочем, российские экономисты прогнозировали обвал электронного рынка еще в январе этого года.