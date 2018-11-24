Роскосмос расскажет правительству РФ о стоимости услуг компании

Москва, 24 ноября. Роскосмос начнет информировать правительство о том, в какую цену обходятся услуги компании, которые предоставляются РФ бесплатно. Об этом заявил Дмитрий Рогозин.

«Надо нам монетизацию вводить​​​. Это не значит получать деньги, но они должны знать, сколько это стоит», — сообщил Рогозин в ходе визита в компанию «Российские космические системы».

По словам Рогозина, несмотря на то, что Роскосмос предоставляет российским ведомствам услуги бесплатно, в правительстве должны знать о доходах и тратах компании.

Ранее Рогозин предложил проверить, были ли американские астронавты на Луне. Глава Роскосмоса также подчеркнул, что в настоящий момент ни одна страна не сможет реализовать в одиночку лунную программу, поэтому Россия рассчитывает на сотрудничество с США.