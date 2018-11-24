Меркель оценила роль G20 в решении проблем мировой экономики

Анкара, 24 ноября. Канцлер Германии Ангела Меркель оценила роль формата G20 в решении важных вопросов мировой экономики, сообщили в пресс-службе ФРГ.

Меркель в своем традиционном видеообращении к жителям Германии сообщила, что на следующей неделе примет участие в саммите G20, который будет проходить в Буэнос-Айресе. Встреча запланирована на 30 ноября и 1 декабря. По мнению главы Германии, этот формат отлично себя зарекомендовал.

«С момента основания этого формата мы показали, что сообща мы лучше можем решать проблемы мировой экономики и развития», — объявила Меркель.

«Германия выиграла от международной торговли», — добавила немецкий лидер.

По ее словам, на данный момент наблюдается прогресс в тех вопросах, которые вошли в повестку германского председательства в G20. Среди этих тем она отметила поддержку женщин-предпринимателей, борьбу с пандемиями и инвестиции в развитие Африки.