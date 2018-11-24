Специалисты ВШЭ составили прогноз развития экономической ситуации в РФ до 2021 года

Москва, 24 ноября. Специалисты Центра развития НИУ Высшей школы экономики (ВШЭ) составили прогноз экономического развития России. Темпы роста ВВП РФ, по мнению экономистов, в 2019 году составит 1,3% и ускорятся до 1,6% и 1,9% в 2020–2021 годах.

В числе факторов, которые могут влиять на темпы роста экономики, эксперты назвали падение цен на нефть, санкционное давление, и возможные колебания других ключевых показателей, пишет Reuters.

По результатам исследования эксперты пришли к выводу, что наиболее рискованным для российской экономики будет 2019 год. Как заявили в Центре развития, возможное повышение НДС и ускорение инфляции отразятся на инфляционных ожиданиях

По мнению специалистов ВШЭ, рост частных вложений вокруг развивающейся инфраструктуры, как косвенный эффект, может начать оказывать позитивное влияние ближе к 2021 году.

Напомним, под данным Минэкономразвития, в 2020 году рост экономики составит 2%, с 2021 года — 3%.