«Никто не признает ошибки»: эксперт рассказал, почему НАТО винит РФ в провале учений

Москва, 24 ноября. Учения Североатлантического Альянса в Норвегии не обошлись без неприятных происшествий для НАТО. Руководство Альянса решило списать собственные ошибки на Россию, считает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Учения НАТО Trident Juncture запомнились целой плеядой неудач. Так, норвежский фрегат НАТО «Хельге Ингстад» столкнулся с танкером и получил пробоину. Экипаж был вынужден посадить корабль на мель и эвакуироваться. Кроме того, во время выполнения задач в машинном отделении фрегата «Галифакс» случилось возгорание, а канадский фрегат шесть часов дрейфовал в море из-за перебоев с энергоподачей.

Также произошел целый ряд ДТП, травмы получили десять военных. Происшествия не обошли стороной и военно-воздушные силы Альянса. Эксперт отметил, что никто не признает ошибки, поэтому обвинить в провале учений решили Россию, пишут «Народные новости».

«Никто не хочет признавать свои ошибки, все ищут виновных», — рассказал эксперт в комментарии «Царьграду».

НАТО обвинили Россию в том, что якобы военные РФ пытались помешать проведению учений и оказали влияние на сигнал спутниковой системы GPS. В Москве заявили, что страны Альянса до сих пор не предоставили доказательств того, что источник помех находился на территории РФ. В Хельсинки сообщили, что у Финляндии есть доказательства, однако предоставлять РФ их не будут, так как информация секретная.