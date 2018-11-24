Безруков рассказал в Instagram о рождении сына

Москва, 24 ноября. У российского актера театра и кино, народного артиста РФ Сергея Безрукова в субботу родился сын. Об этом Безруков рассказал поклонникам на своей странице в социальной сети Instagram.

«Сын! И я снова был рядом. Анечка, любимая моя, родная моя, спасибо тебе!» — поблагодарил свою жену, режиссера Анну Матисон, актер.

В социальной сети он разместил свою фотографию из больничной палаты. Безруков добавил, что решил рассказать о счастливом событии в своей семье через Instagram, чтобы «опередить всех любознательных, особенно прессу».

О том, что в их семье появится второй ребенок, Безруков и Матисон рассказали в мае 2018 года. Первый ребенок — дочь Мария — появился у пары 4 июля 2016 года.