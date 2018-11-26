«Дети — моя жизнь»: многодетная семья из Смоленска стала победителем всероссийского конкурса

В конце ноября в России вручили премии лучшим «Семьям года». Награды всероссийского конкурса были присуждены победителям в нескольких номинациях: молодым и многодетным семьям, тем, кто уже отпраздновал «золотую свадьбу», и тем, кто из поколения в поколение передает семейные традиции.

Перед торжественной церемонией победители конкурса встретились с уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой и посетили Государственную думу. Федеральное агентство новостей пообщалось с одними из победителей — многодетной семьей из Смоленска.

Ксения и Сергей Шумиловы уже бывали в Москве. А для их четверых детей это — волшебное путешествие. Несмотря на очень плотный график мероприятий, мама Ксения выглядит безупречно, у трех ее дочек заплетены затейливые косы. В этом ее материнский секрет счастья — все время отдавать детям.

«Мы живем в деревне Новые Батеки под Смоленском, но школа, детский сад, работа — все в городе, — рассказывает Ксения. — Я отвожу детей в школу, сама еду работать, потом забираю их из школы, мы возвращаемся из Смоленска к себе, делаем уроки, а потом опять едем в город. Там я развожу их по кружкам: гимнастикой занимаемся, в «художку» ходим. Мы с мужем стараемся делать все, чтобы развивать детей».

Ксения — учитель рисования. Девочки Шумиловы от мамы не отстают: в зале Госдумы, пока взрослые разговаривали, они ни минуты не скучали — раскрашивали, рисовали.

Помимо работы в школе, Ксения у себя в деревне собрала «домашний» кружок рисования. Своих четверо плюс товарищи детей по играм: рисуют карандашами и даже сложной для профессиональных художников акварелью.

«Я им даю полную свободу, чему-то их учу, где-то они сами творят», — рассказывает мама-художница.

Насте — 10 лет, Карине — 9, Варя на следующий год пойдет в школу, но уже сейчас во всем берет пример со старших сестер.

Ксения рассказывает, что они с мужем всегда хотели сына. Мечта сбылась: маленькому Артемке — три годика. За его рождение маме Ксении накануне поездки в Москву выдали медаль.

«Это наш областной почетный знак «Материнская слава», он вручается с 1998 года и носит имя матери Гагарина — Анны Тимофеевны (награду вручают матерям, которые родили, усыновили или воспитали четырех и более детей. — Прим. ФАН). Гагарины же наши, смоленские. И Юрий у нее четвертый ребенок был».

Правда, Артем пока не хочет быть ни летчиком, ни космонавтом. Родители говорят, что сейчас сын увлечен врачебным делом: всем игрушкам в доме «лечит зубы». Ксения признается, что если бы была возможность расширить жилье, то на четырех детях она не остановилась бы.

«Я не могу сказать, что в нашей области есть особые сложности, которых нет в других регионах, но у нас стараются помогать таким семьям, как наша. Мы участвовали в сельской жилищной программе и с помощью нее приобрели жилье для нашей большой семьи, — рассказывает Ксения. — Правда, тогда у нас было двое, а теперь уже четверо детей, и тесновато становится в квартире, в идеале хотелось бы дом».

На победу в конкурсе «Семья года — 2018» Шумиловы особенно не рассчитывали. Хотя готовились, по обыкновению, ответственно — с привлечением сил всей большой семьи. Составили даже семейную родословную, сняли видеоролик.

Впечатления от этой поездки и церемонии детям точно запомнятся, считают Ксения и Сергей. И хотя о большой семье супруги мечтали с детства, они не считают многодетность героизмом.