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Пять из 11 кандидатов зарегистрировались на выборы главы Приморья

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Пять из 11 кандидатов зарегистрировались на выборы главы Приморья

Владивосток, 24 ноября. В Приморском крае избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов на выборы губернатора региона. В борьбе за место главы Приморья примут участие пять из 11 претендентов, подавших документы для прохождения процедуры регистрации.

Как сообщила глава краевого избиркома Татьяна Гладких, зарегистрированы кандидаты: врио главы края Олег Кожемяко, депутат Думы Владивостока Роза Чемерис, Игорь Степаненко от партии «Патриоты России», глава краевого отделения «Деловой России» Алексей Тимченко от «Партии Роста» и депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Андрейченко.

«В отношении всех других кандидатов комиссия констатировала, что либо подписей депутатов или глав муниципалитетов, либо подписей избирателей недостаточно для регистрации», — сообщила Гладких.

Напомним, 9 и 16 сентября в Приморском крае прошли два тура выборов губернатора. Результаты голосования были отменены из-за нарушений во время избирательного процесса. Повторные выборы глав региона состоятся 16 декабря.

Автор: Регина Пак
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