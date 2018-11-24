Рогозин предложил проверить, были ли американцы на Луне
Москва, 24 ноября. Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что ведомство поставило перед собой задачу проверить, действительно ли американцы высаживались на Луну.
Накануне, 24 ноября, Рогозин вместе с президентом Молдавии Игорем Додоном посетил компанию «Российские космические системы». Во время визита стороны обсудили планы России по изучению Луны. Во время этой беседы глава Роскосмоса предложил президенту Молдавии проверить информацию о том, что американцы высаживались на спутнике Земли.
«Они говорят, что были, — напомнил Рогозин, — мы проверим».
Он уточнил, что это является одной из целей российской космической программы.
«Мы такую задачу поставили — полететь проверить: были они или не были», — подтвердил Рогозин.
По мнению руководителя Роскомоса, ни одно государство мира в одиночку не сможет реализовать в настоящее время лунную программу. Рогозин отметил, что Москва рассчитывает на сотрудничество Вашингтона в реализации этой задачи.
Напомним, первый американец высадился на Луну в 1969 году. По словам представителей американского космического агентства NASA, всего на ней побывало 12 граждан США.
Ранее председатель научно-технического совета Роскосмоса Юрий Коптев заявил, что в России разрабатывается новая государственная программа по освоению Луны. А генеральный конструктор пилотируемых комплексов РФ Евгений Микрин добавил, что первая высадка российских космонавтов на Луну с миссией на 14 суток запланирована после 2030 года.