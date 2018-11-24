«Кто вырастил ИГ?»: в Совфеде ответили главе генштаба Британии, сравнившего РФ с террористами​​​​​​​

Начальник генерального штаба Великобритании генерал Марк Карлтон-Смит заявил, что Российская Федерация представляет большую угрозу для Лондона и его союзников, чем террористические группировки «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1 (обе организации запрещены на территории России). Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Бесспорно, что Россия сегодня представляет намного большую угрозу для нашей национальной безопасности, чем угроза исламских экстремистов, таких как [группировки] «Аль-Каида» и «Исламское государство», — сказал Карлтон-Смит.

По его словам, угроза «Исламского государства» уменьшилась после уничтожения «географии так называемого Халифата», а на данный момент Великобритания и союзным государствам необходимо «сосредоточиться» на угрозе из России.

«Россия приступила к систематическим попыткам изучать и использовать уязвимости Запада… Мы не можем быть беззаботными в отношении угрозы, которую представляет Россия», — заявил Марк Карлтон-Смит.

«Словесная мишура»

Сенатор, член Совета Федерации Ольга Тимофеева прокомментировала ФАН заявление Марка Карлтон-Смита.

«Это заявление было сделано в ключе внешней политики Великобритании. Все, что раньше было тайным, становится явным. Кто вскормил и вырастил «Аль-Каиду» и ИГ1 на Ближнем Востоке? Страны Запада. Они, решая свои интересы, создавали агентов влияния, которые позволяли им в регионе вести политику в исключительно своих интересах. Поэтому Российская Федерация как государство, которое всегда стояло на договорных принципах, на принципах суверенитета, правах народа самим определять свою судьбу, стоявшая против колониальной политики Запада, для Лондона и США является прямым конкурентом и врагом», — пояснила Ольга Тимофеева.

По словам сенатора, если удавалось долгое время скрывать все это под лозунгом, выдвинутым в середине XX века (права человека, свобода слова, демократия и так далее), то сейчас Запад отбрасывает все это. Потому что этого мира, где реализованы все права человека, им построить не удалось. Экономический кризис, в который они вогнали себя и, соответственно, весь мир, развивается.

«И теперь вся эта словесная мишура отбрасывается. Великобритания, Соединенные Штаты и прочие их союзники начинают действовать без прикрытия, как это было накануне Первой мировой войны, как это было накануне Второй мировой войны. То есть они начинают действовать, очень жестко продавливая свои интересы. При этом они не задумываются о той ответственности, которую несут», — добавила Ольга Тимофеева.

Кроме того, сенатор напомнила заявление американских высокопоставленных чиновников, обвинивших РФ в нарушении ДРСМД. По ее словам, сейчас идет перебрасывание всей ответственности на Россию, Запад пытается обелить себя, развязывает себе руки.

1 Организация запрещена на территории РФ.