Москва, 24 ноября. Глава Генштаба ВС Британии генерал Марк Карлтон-Смит навал Россию более существенной угрозой для Лондона, чем террористические организации ИГ1 и Аль-Каида1 (запрещены в РФ), чтобы выбить средства для армии, считает замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

По его словам, глава военного ведомства вторит британским политикам и продолжает «антироссийскую кампанию», которые те активно проводят уже несколько месяцев. Кроме того, как объяснил Шатров, сегодня военные Великобритании пытаются найти новое оправдание наращиванию своей военной мощи и пытаются привлечь внимание Лондона к проблемам армии.

«Выбивая средства, с одной стороны, подыгрывают британским политикам. С другой стороны — работают только на себя, решают свои утилитарные задачи», — сказал Шатров в комментарии для RT.

Он напомнил, что в то время пока возглавляемая США международная коалиция закрепляет свои позиции на Ближнем Востоке, Россия ведет реальную борьбу с терроризмом.

Ранее начальник британского генштаба генерал Марк Карлтон-Смит заявил, что Россия якобы представляет для Лондона намного большую угрозу, чем исламские экстремисты, и призвал страны НАТО наращивать свой потенциал.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Основные силы ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация) в САР были разбиты при содействии российских военных: оказать помощь Россию попросил Дамаск.

В то же время международная коалиция во главе с США находится на территории САР незаконно. На это неоднократно обращали внимание международного общества сирийские власти.

1 Организация запрещена на территории РФ.