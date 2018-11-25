Сирия: ФАН публикует видео восстановления электричества в провинции Даръа

Дамаск, 25 ноября. Генеральная энергетическая компания в сирийской провинции Даръа продолжает работу по восстановлению работы электричества в городе Нава. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

По словам ремонтников, террористы нанесли большой ущерб электрическим сетям, которые обеспечивали всех жителей города. Ожидается, что в течение ближайших нескольких дней в город, в котором проживает более 100 тысяч человек, будет полностью возвращено электричество.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что работники мастерских провинции Даръа занимаются активным восстановлением региона после долгой оккупации террористов. Работники ремонтируют трансформаторы, натягивают линии низкого и среднего напряжения. Они также устанавливают новые столбы на место тех, что были уничтожены боевиками. Кроме того, параллельно продолжается ремонт линий электропередач, соединенных с несколькими трансформаторными станциями, которые когда-то подверглись крупным атакам со стороны незаконных вооруженных группировок.

Напомним, что в данный момент сирийские власти продолжают работать над реабилитацией разрушенной боевиками провинции. Специальные ремонтные бригады занимаются выстраиванием нового жилья и восстановлением старого, они также строят школы и больницы, налаживают автомобильное сообщение на расчищенных дорогах. В первую очередь эти усилия направлены на привлечение сирийских беженцев, которые покинули родные дома из-за террористов.

Провинция Даръа была освобождена от незаконных вооруженных формирований в рамках масштабной военной операции, получившей название «Базальт». Она проходила при участии сирийской правительственной армии и российской авиации. Вместе с Даръа были освобождены еще две сирийские провинции — Эс-Сувейда и Эль-Кунейтра.