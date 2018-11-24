В Киеве усмотрели в словах Меркель знак о вступлении Украины в ЕС

Киев, 24 ноября. Первый заместитель председателя парламентской фракции Блока Петра Порошенко Игорь Кононенко заявил, что во время визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев она дала знак украинцам о вступлении страны в ЕС.

Украинские политики детально изучают все заявления западных политиков, чтобы спрогнозировать свое будущее. Президент страны Петр Порошенко обещает своим согражданам, что вступление в ЕС возможно уже в ближайшем будущем.

Однако во время однодневного визита в Киев Меркель разрушила надежды украинцев, заметив, что для этого их стране предстоит пройти немаленький путь длинной в пять-восемь лет. Однако Кононенко и тут увидел позитивный знак — гостья из Германии впервые назвала сроки вступления.

«Что меня лично настраивает на оптимистический лад, что госпожа Меркель во время визита в Киев — а уровень Меркель как очень весомого европейского политика известен всем — впервые сказала примерный срок, — убеждал он сограждан в эфире телеканала «Прямой», — звучал срок пять-восемь [лет], который нужно пройти нашей стране, чтобы стать действительным членом ЕС».

Однако вопрос вступления Украины в ЕС остается под вопросом не только из-за отсутствия реформ в стране, но и из-за конфликта с одним из членов объединения — Венгрией. На Украине приняли закон о языке, который нарушает права нацменьшинств, в частности украинских венгров, проживающих в Закарпатье. На претензии со стороны Будапешта министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинские власти не будут обсуждать с Венгрией свои законы.