Владимир Путин рассказал, какими должны быть зарплаты в стране. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Владимир Путин провел в Крыму расширенное заседание президиума Госсовета и объяснил, какими должны быть пенсии и зарплаты в России По словам главы государства, они должны выражаться в конкретных и понятных для населения цифрах, а не «красивых формулах на бумажках». «Чтобы это были реальные деньги, а тоже не какие-то там проценты усредненные, что называется, на руки. Вот сколько люди получают сегодня, завтра, послезавтра — вот это важно», — пояснил российский лидер.

Владимир Путин пообещал ответить на выход США из ДРСМД Россия не может оставить без ответа выход США из ДРСМД, заявил президент страны Владимир Путин. На открытии традиционной серии совещаний по развитию вооруженных сил России с руководством Минобороны российский лидер обратил внимание на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и призвал участников к обсуждению ответных шагов со стороны Москвы.

Владимир Путин рассказал о новом вооружении и технике для армии России Рассказал Владимир Путин на встрече с военачальниками и про обновленное вооружение отечественной армии. Только в этом году на службу было принято свыше 70 самолетов и вертолетов, 80 беспилотных летательных аппаратов, 5 кораблей, 250 танков и бронемашин. Все поставки были произведены в рамках гособоронзаказа.

В Петербурге арестовали на 2 месяца предполагаемого заказчика поджога редакций ФАН и НТВ Приморский районный суд Петербурга до 9 января отправил в СИЗО предполагаемого заказчика поджогов в редакциях Федерального агентства новостей и НТВ — безработного журналиста Аркадия Орлова. На тот же срок под стражу были заключены Вадим Лифшиц, подозреваемый в организации этих преступлений, предполагаемый исполнитель Василий Кирсанов и водитель, который доставил злоумышленников к месту деяния, Игорь Васильев. По версии следствия, эти же лица причастны и к первому поджогу офиса Федерального агентства новостей 11 марта 2018 года. Дело возбуждено по 2 части 213 статьи — «хулиганство» по предварительному сговору. Однако руководитель ФАН Евгений Зубарев отмечает, что подозреваемые пошли на преступления из экстремистских побуждений, их действия координировались и, скорее всего, финансировались из Киева.

Иск в суд на Facebook подан ФАН Другая тяжба предстоит нашему изданию с Facebook. В Федеральный окружной суд округа Северная Калифорния подан иск к соцсети. Дело в том, что с портала была удалена учетная запись РИА ФАН. Таким образом, Facebook создал препятствие десяткам тысяч пользователей, читающих новости агентства в ленте. Юристы также считают, что детище Цукерберга нарушает закон о свободе слова и дискриминировало ФАН по национальному происхождению.

Производство модернизированного Ил-96 запустили в Воронеже В Воронеже началось производство первого широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера Ил-96-400М. Как сообщает пресс-служба авиационного комплекса имени Ильюшина, в настоящее время в корпорации на завершающей стадии идут работы по разработке конструкторской документации. Самолет создается на базе Ил-96. Лайнер может взять на борт до 400 пассажиров, современный уровень комфорта которых обеспечивает фюзеляж большого диаметра.

Госдума утвердила федеральный бюджет на три года Депутаты Госдумы приняли проект бюджета России на 2019, 2020 и 2021 годы. Выглядит оптимистично: согласно документу, доходы страны в будущем году составят почти 20 триллионов рублей, расходы — чуть более 18 триллионов. В итоге профицит бюджета составит 1,8 % от ВВП. При этом инфляция, как ожидается, составит не более 4,3 %. В последующие два года доходы будут расти, а профицит сокращаться. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что бюджет страны в 2019 году будет полностью защищен от внешних шоков.

Госдума России продлила «заморозку» накопительной пенсии до 2021 года Еще одно яркое решение Госдумы — закон о продлении «заморозки» накопительной пенсии до 2021 года. Напомним, с 2014-го отчисления в размере 6 % от зарплаты россиян года направляются в страховую часть. То есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Кроме того, принятый документ обязывает Пенсионный фонд учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году. Но эта норма относится только к тем, кто моложе 51 года и самостоятельно подал заявление в фонд о формировании накопительной пенсии.

На 63-м году ушел из жизни начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Игорь Коробов Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны. Ведомство уточняет, что Коробов умер после тяжелой и продолжительной болезни — несколько лет назад врачи диагностировали рак. Однако все это время Коробов продолжал работать. В Министерстве обороны выразили соболезнования родным и близким покойного.