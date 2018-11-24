Лавров объснил, как США используют кризис в отношениях России и ЕС

Москва, 24 ноября. США используют кризис в отношениях между Россией и Евросоюзом для того, чтобы наращивать военную активность у границ РФ, объяснил в интервью португальскому изданию Publico глава российского МИД Сергей Лавров.

Он пояснил, что на европейском континенте сложилась нездоровая ситуация, которая в том числе мешает укреплять сотрудничество Москвы с Лиссабоном. По словам Лаврова, атмосфера доверия, которую в течение долгих лет выстраивали лидеры РФ и ключевых государств Европы, была разрушена украинским кризисом.

«Кризис на Украине — результат геополитических игр США и их идейных единомышленников в ряде стран, а также слепоты бюрократии Евросоюза», — отметил Лавров.

Он напомнил, что европейские политики закрыли глаза на происходящее на Украине, тем самым отказавшись от своих принципов, а также по указке США присоединились к антироссийским санкциям. В результате, отметил Лавров, диалог Россия — ЕС был серьезно нарушен, а из-за ограничительных мер страдают европейские, а не американские бизнесмены.

«США пользуются ситуацией для подстегивания опасной военной деятельности вблизи российских границ, раскручивания гонки вооружений в нашем соседстве, где, как мы все надеялись, нет места новой «холодной войне», — заключил Лавров.

Евросоюз дипломат назвал заложником американской политики.

Как сообщал ранее МИД РФ, в настоящее время НАТО продолжает укреплять свои позиции в Европе и продвигается на восток. В настоящее время на постоянной основе в Европе развернуты ротационные войска альянса, многонациональные батальоны размещены в Польше и Прибалтике, обсуждается создание бригады в Черном море.