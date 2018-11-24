Серийный маньяк задержан на Кубани спустя 18 лет после первого убийства

Ростов-на-Дону, 24 ноября. На Кубани задержан серийный маньяк, который убивал девушек в течение 18 лет, заявили источники в правоохранительных органа Ростова-на-Дону.

Первое убийство 37-летний местный житель совершил еще в 2000 году. Однако правоохранителям не удалось установить виновного.

После этого мужчина продолжил убивать, превратившись в серийного маньяка. Каждый раз его жертвами становились брюнетки хрупкого телосложения. В октябре этого года пропала одна из таких: девушка вышла из дома улице Платона Кляты в Ростове-на-Дону и не вернулась.

Вскоре полиция обнаружила ее тело. Девушку убили. Маньяк был пойман. Мужчина признался в убийствах, совершенных ранее в 2000, 2003 и 2008 годах, передает телеканал «360».