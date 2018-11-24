Эксперт объяснил, почему Трамп идет на шантаж ради разрушения отношений РФ и Китая

Вашингтон, 24 ноября. Президент США Дональд Трамп возродил политику протекционизма и готов пойти на шантаж для того, чтобы ослабить Китай и разрушить связи Пекина и Москвы, считает журналист Егор Кучер.

Экономическая и политическая мощь Китая является серьезной преградой для Трампа, который намерен «сделать Америку снова великой», прежде всего в экономической сфере. Американский президент развязал «торговую войну» с Китаем, введя заградительные пошлины. Ответ Пекина был зеркальным, однако ограничения заметно ударили как по Вашингтону, так и по Пекину.

Агентство Bloomberg сообщило, что Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин проведут переговоры в рамках саммита G20 в Аргентине. Трамп намерен поставить условия Китаю и заставить Цзиньпиня принять сделку на условиях США.

«Китай хочет заключить новую сделку, и мы очень этому рады. Я очень хорошо подготовлен, я готовлюсь к этому всю свою жизнь», — приводит слова Трампа Infox.

Пекин может пойти на уступки и согласиться на условия Вашингтона, так как «торговая война» сильно ударила по экономике КНР. Кроме того, если Пекин не согласится на условия, то Трамп может ввести 25% пошлины на все товары из Китая. Западные эксперты не раз отмечали, что Трамп ведет себя как бизнесмен, нежели как политик: он выставляет абсолютно невыгодные условия оппоненту, а потом снижает их, заставляя принять выгодную для себя сделку.

Кроме того, сделка с Пекином позволит Трампу продемонстрировать всему миру, что Пекин и Вашингтон успешно договариваются. Тем самым американский президент хочет нанести удар по российско-китайским отношениям. Россия и Китай выстраивают взаимовыгодные отношения, продвигают проект «Один пояс – один путь» и поддерживают друг друга в ООН и ОЗХО.

«Совершенно точно мировому сообществу на саммите G20 будет явлен пример того, как Вашингтон при помощи шантажа и других нечистоплотных в мировой политике и экономике методов попытается навредить Китаю и России», — пишет Кучер.

Однако журналист отмечает, что Трамп вряд ли способен поставить под удар все политику КНР. К тому же, «торговая война» бьет по США не меньше, чем по Китаю. Вашингтону эта сделка нужна не менее, чем Пекину, иначе американская экономика окажется в опасности.