Москва, 24 ноября. В Европе растет число стран, отмечающих бесперспективность конфронтации с Россией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам Лаврова, напряженные отношения Европы с Россией дорого обходятся международной стабильности. Глава МИД РФ подчеркнул, что Россия не является инициатором такой политики.

Москва по-прежнему выступает за формирование в Европе общего мира на равных условиях и зоны широкого экономического сотрудничества, которая бы учитывала интересы всех стран.

«В этой связи не может не радовать, что в Европе растет число тех, кто осознает бесперспективность конфронтационного курса в отношении нашей страны», — заявил Лавров в интервью португальской газете Publico.

Ряд европейских стран стремится проводить прагматичную политику и не желает пренебрегать благополучием своих граждан ради узкокорыстных интересов внерегиональных акторов, отметил Лавров. Министр иностранных дел РФ выразил надежду, что «здравый смысл» возобладает в политике европейских держав. Москва рассчитывает на восстановление добрососедских отношений с Евросоюзом на основе честности и открытости.

Напомним, отношения РФ и Запада обострились в результате кризиса на Украине. Западные страны обвинили РФ в якобы незаконном присоединении Крыма и ввели санкции сначала против некоторых российских компаний, а затем против целых секторов экономики.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума. За присоединение к РФ проголосовали 96% жителей Крыма. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос Крыма «закрыт навсегда».

Ранее Лавров заявил, что США пользуются ситуацией в Европе, «подстегивает» опасную военную деятельность у границ РФ и «раскручивают гонку вооружений» в соседстве с Россией. Европа стала «заложницей» подрывной деятельности Вашингтона.