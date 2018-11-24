Сирия, 24 ноября. Курды насильно завербовали двух жителей города Тель-Абъяд к северу от Ракки в свои ряды. К востоку от Дейр-эз-Зора при разрыве мины пострадали двое детей. Боевики ССА** готовят новую серию рейдов против несогласных с позицией Анкары боевиков в кантоне Африн на северо-западе Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли ответный огонь по опорным пунктам джихадистов в окрестностях Аль-Латамины на севере Хамы.

Сирийская свободная армия (ССА): готовит новую серию рейдов против несогласных с позицией Анкары боевиков в кантоне Африн.

Курды: подозреваются в организации взрыва, из-за которого пострадали двое детей, к востоку от Дейр-эз-Зора; насильно завербовали двух жителей города Тель-Абъяд к северу от Ракки в свои ряды.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»1): застрелила журналиста и ранила его родственника в Кафр Зете.

Провинция Алеппо

После рейдов в северо-восточной части провинции Алеппо кампания Турции и Сирийской свободной армии (ССА) по очистке оккупированных ими районов от бандформирований боевиков, несогласных с позицией Анкары, вернулась в Африн. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). В рамках готовящейся спецоперации в ряде населенных пунктов кантона, расположенного на северо-западе региона, и в том числе в городе Джандарис, был введен комендантский час. Напомним, недавние рейды радикалов ССА в административном центре района привели к ожесточенным междоусобным боям с использованием тяжелых вооружений. В ходе столкновений большие потери понесли не только сами группировки исламистов — также были ранены и убиты не меньше 25 местных жителей.

Провинция Дейр-эз-Зор

В населенном пункте Сальхия, расположенном в окрестностях Дейр-эз-Зора на восточном побережье реки Евфрат, прогремел взрыв. По информации Twitter-канала (@MasarPressNet), двое детей подорвались на наземной мине недалеко от городского рынка. Оба ребенка выжили, однако были тяжело ранены. Сальхия, как и ряд соседних поселений в этом районе, находится под контролем правительственной Сирийской арабской армии (САА) и располагается у линии разграничения с радикалами курдских Демократических сил Сирии (SDF)****. Предполагается, что взрывное устройство могло быть оставлено террористами «Исламского государства»1 или заложено радикалами SDF.

Провинция Ракка

Так называемые полицейские бандгруппы курдов арестовали двух жителей города Тель-Абъяд к северу от Ракки. Согласно сведениям Masar Press Agency, молодые люди вскоре будут принудительно направлены на пункты базирования Отрядов народной самообороны (YPG) для прохождения военной подготовки и последующего вступления в ряды курдских вооруженных формирований. Таким образом, радикалы продолжают насильственную вербовку гражданских лиц в ряде районов Северо-восточной Сирии. По данным местных наблюдателей, в некоторых городах данные незаконные мероприятия даже активизировались в связи с готовящимся наступлением войск Турции и союзной Анкаре «Свободной армии» против YPG в северной части арабской республики.

Провинция Хама

Боевики из альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» вторглись в дом журналиста Абд Аль-Салама Аббуда в городе Кафр Зета в северной части провинции Хама и открыли огонь, сообщает новостной Twitter-ресурс Step News Agency. В результате журналист был застрелен, также один из его родственников получил ранения. Причины данного нападения пока выясняются.

Военнослужащие правительственных сил, дислоцирующиеся на КПП у линии соприкосновения с боевиками к югу от Аль-Латамины, открыли ответный огонь по опорным пунктам джихадистов в окрестностях данного города. Как передает военный источник в Telegram (@aheey555), позиции «Джебхат Фатх аш-Шам» и других крайне радикальных исламистских группировок обстреливались в основном из минометов. Данные о причиненном террористам уроне в настоящий момент выясняются.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)