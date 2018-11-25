Россия на стороне правды: архиепископ рассказал ФАН о роли РФ в возрождении церквей Сирии

Дамаск, 25 ноября. В преддверии Рождества в церкви Сорока Мучеников в провинции Хомс прошел культурный день. На мероприятии присутствовал архиепископ Георгий Авозмам, представители греческой православной общины и жители разных районов Хомса, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Церковь Сорока Мучеников считается одной из самых древних в провинции Хомс. Она построена из черного камня и датируется четвертым веком до нашей эры. По старой традиции, в этой церкви хранятся гробницы сорока святых мучеников.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

«Наши российские друзья в настоящее время на стороне правды, они на стороне Сирии. Они отправили свои вооруженные силы на сирийскую землю для того, чтобы помочь в противостоянии. Также на протяжении истории они несут добро и милость. Они наши братья по вере. Они много сделали для утверждения православия, над которым велась работа в императорские времена в России. В этой самой церкви вы можете видеть священные иконы, некогда входившие в российскую императорскую миссию 1898 года, поскольку митрополит Мусарсар аль-Хамад являлся членом этой миссии, его центр находился в Назарете в Палестине. История наших отношений с Россией не нова, они уходят корнями глубоко в историю ко дням 1860-х и, возможно, даже ранее», — заявил священнослужитель в эксклюзивном комментарии нашему корреспонденту.

Стоит отметить, что это далеко не первое массовое событие, которое прошло в сирийских провинциях за последнее время. Люди все чаще собираются на ярмарках, фестивалях, концертах, марафонах и шествиях, чтобы выразить свою волю или поддержать что-либо. В первую очередь это говорит о том, что сирийские жители вернулись к нормальному образу жизни, который был невозможен во время присутствия боевиков. Кроме того, приход сирийской правительственной армии стал символом безопасности и спокойствия для многих.