Донецк, 24 ноября. За минувшие сутки украинские силовики нарушили режим прекращения огня в Донецкой народной республике 21 раз, сообщил в субботу глава представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 21 раз», — сказал он.

Якубов уточнил, что всего ВСУ выпустили по территории республики 238 единиц боеприпасов, при этом силовики использовали минометы, зенитные установки, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

Под огонь попали территории населенных пунктов Александровка, Старомихайловка, Луганское, Лозовое, Спартак, Ясиноватая и прилегающие к ней населенные пункты, горловские поселки шахт имени Гагарина и Изотова, Гольмовский и Зайцево, а также село Саханка.

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За время вооруженного конфликта его жертвами, по данным ООН, стали более 10 тысяч человек.

Для урегулирования ситуации в Донбассе были заключены минские соглашения, неоднократно вводился режим прекращения огня. Последнее, «школьное», перемирие вступило в силу 29 августа. Однако из республик продолжают поступать сообщения о регулярных обстрелах со стороны ВСУ.