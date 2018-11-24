Украина готовит новую жалобу на Россию в ООН из-за Черного и Азовского морей

Киев, 24 ноября. Украина готовит резолюцию для Генеральной ассамблеи ООН о якобы милитаризации Россией Черного и Азовского морей, заявил секретарь министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

Киевские власти придумали очередную жалобу на Россию, которую хотят представить мировой общественности. Документ имеет название резолюция о «милитаризации Черноморского региона и Азовского моря​​​». В Киеве уже во всю работают над этим проектом.

«Ожидается в декабре в рамках 73-й сессии Генассамблеи ООН», — рассказала Зеленко о сроках работы.

Таким образом, украинская сторона в декабре представит на суд Генассамблеи ООН две антироссийские резолюции — о якобы нраушениях прав человека в Крыму, а также о так называемой милитаризации пограничных морей.

Стоит отметить, что украинские политики регулярно заявляют о так называемой «российской агрессии». Любопытно, что за четыре-пять лет таких обвинений так и не было представлено ни одного доказательства. В Москве эти обвинения категорически отрицают, называя голословными. Кроме того, россияне обращают внимание, что Кремль заинтересован в стабильности и целостности соседней Украины.

Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году, когда жители полуострова отказались признать новое украинское руководство, пришедшее к власти в результате госпереворота. В регионе был проведен референдум, на котором абсолютное большинство заявило о желании выйти из состава Украины. Киев отказался признать это решение крымчан и объявил регион так называемой «временно оккупированной территорией».

В марте этого года украинские пограничники незаконно задержали в Азвоском море судно «Норд» с крымчанами. Спустя несколько месяцев без оснований было задержано другое российское судно — «Механик Погодин» — в порту Херсона. Россия в ответ усилила досмотр украинских судов, что в Киеве сразу же приписали к проявлениям «агрессии» и стали грозить введением войск в акваторию Азова.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее напомнил Украине и верящим ей на слово странам о том, что действия РФ в Азовском море являются законными, так как попадают под соглашение двух государств.