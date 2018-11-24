ВСУ восемь раз за сутки нарушили перемирие в ЛНР

Луганск, 24 ноября. ВСУ восемь раз за прошедшие сутки обстреляли позиции Луганской народной республики, тем самым нарушив режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны ЛНР.

Украинские силовики открыли огонь по поселкам Марьевка и Михайловка в районе Золотого-5, ПГТ Калиново и окрестностям памятника князю Игорю у Станицы Луганской. ВСУ использовали при обстрелах минометы 120 мм и 80 мм, БМП, станковые противотанковые и автоматические гранатометы СПГ, а также стрелковое оружие.

Напомним, ЛНР и ДНР отказались признать легитимность киевского руководства, пришедшего к власти в результате госпереворота, и заявили о своей независимости. Киев в ответ ввел войска на территорию Донбасса, однако ополченцам удалось оттеснить ВСУ на территорию Украины. По данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 10 тысяч человек. Для урегулирования конфликта контактная группа приняла в Минске документы, определяющие шаги для деэскалации, однако ВСУ ежедневно нарушают соглашения, обстреливая позиции ЛНР и ДНР.