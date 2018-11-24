Житель Новокузнецка выиграл в лотерею почти 4,5 млн рублей

Новокузнецк, 24 ноября. Житель Новокузнецка выиграл почти 4,5 млн рублей во время распродажи «Черная пятница», он купил лотерейный билет всего за 50 рублей.

Мужчина угадал 9 чисел комбинации, его выигрыш составил 4 451 171 рубля. Известно, что он стал девятым миллионером в Кемеровской области в текущем году.

Как сообщили организаторы лотереи, рекордный выгрыш в регионе составляет почти 18 млн рублей, пишет «Газета Кемерова». Ранее сообщалось, что житель Красноярска выиграл 135 млн рублей в лотерею.