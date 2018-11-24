Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Житель Новокузнецка выиграл в лотерею почти 4,5 млн рублей

39
0 Оставить комментарий

Житель Новокузнецка выиграл в лотерею почти 4,5 млн рублей

Новокузнецк, 24 ноября. Житель Новокузнецка выиграл почти 4,5 млн рублей во время распродажи «Черная пятница», он купил лотерейный билет всего за 50 рублей.

Мужчина угадал 9 чисел комбинации, его выигрыш составил 4 451 171 рубля. Известно, что он стал девятым миллионером в Кемеровской области в текущем году.

Как сообщили организаторы лотереи, рекордный выгрыш в регионе составляет почти 18 млн рублей, пишет «Газета Кемерова». Ранее сообщалось, что житель Красноярска выиграл 135 млн рублей в лотерею.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.