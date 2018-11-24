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«Боится — значит, уважает»: Лавров русской пословицей объяснил суть отношений России с Западом

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«Ты меня уважаешь?»: Лавров русскими пословицами объяснил политику России

Москва, 24 ноября. Глава МИД РФ Сергей Лавров на средиземноморской конференции в Риме русской пословицей объяснил суть отношений России с Западом. Министр подчеркнул, что Москва считает взаимоуважение главной основой для диалога с каждым партнером.

Как рассказала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, спор о понятии уважения в российском обществе зашел на конференции после того, как модератор дискуссии вспомнил об аргументе, который его русская жена иногда использует в споре. По словам ведущего, супруга порой заявляет, что он ее не уважает.

«Мне кажется, что это выражение применимо к самоощуению России в целом на международной арене. Россия ощущает недостаток уважения к себе в мире?» — спросил Лаврова ведущий.

«Ты меня уважаешь?»: Лавров русскими пословицами объяснил политику России

В ответ российский министр напомнил модератору о другом популярном в России высказывании.

«Не сказал бы. У нас есть другое выражение: «Боится — значит, уважает». Не подумайте, что я хочу сказать, что мы хотим добиться уважения, запугивая кого-то. Ни в коем случае. Мы хотим взаимоуважительного диалога», — отметил Лавров.

Он добавил, что именно взаимное уважение является единственной основой, с опорой на которую Москва выстраивает диалог с коллегами. При этом Лавров напомнил, что западные партнеры в отношениях с Россией часто противоречивы.

Так, по словам главы МИД РФ, недавно премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила об «огромной подвижке» в позиции Лондона в отношениях с Москвой. Она сказала, что британская сторона хочет нормализовать отношения с Россией и сотрудничать с ней, но при этом сначала российская сторона «должна признать, что была неправа», пояснил Лавров.

«Ты меня уважаешь?»: Лавров русскими пословицами объяснил политику России

Аналогичной позиции, обратил внимание дипломат, придерживается Вашингтон. Однако, как подчеркнул Лавров, признания некой «вины» Запад требует от России, не желая предоставить ей аргументы. В частности, голословные обвинения европейские и заокеанские коллеги предъявляют Москве по ситуациям в Солсбери, Эймсбери, а также бездоказательно заявляют о якобы имевших место многочисленных вмешательствах РФ в чужие выборы.

«Западники утверждают: вы это сделали, у нас на руках факты. Мы отвечаем: «Ок, у вас есть факты — выкладывайте, давайте их обсудим. Может, мы и правда, что-то сделали не так по тем или иным причинам». В ответ мы слышим: «Нет-нет, мы ничего вам не дадим. Во-первых, это секретная информация, во-вторых, вы сами знаете, что сделали это», — разъяснил Лавров.

В подтверждение своих слов дипломат рассказал, что на его просьбу уточнить свои слова о «неоспоримых фактах» вмешательства РФ в американские выборы бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассмеялся и посоветовал Лаврову задать этот вопрос российским спецслужбам.

«Ты меня уважаешь?»: Лавров русскими пословицами объяснил политику России

В заключение дискуссии глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что все обвинения в адрес России западные политики в первую очередь адресуют прессе вместо того, чтобы напрямую задать вопрос коллегам из Москвы.

«Если у вас есть какие-то озабоченности, то вежливые люди в таком случае задают вопросы напрямую. <…> Это кстати, применимо и в случае, если вопросы есть к жене. Вы же ее напрямую спрашиваете? Вы же не идете к журналистам и не кричите об этом во всеуслышание?» — заключил Лавров.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что, продолжая предъявлять России обвинения в якобы имевшем место вмешательстве в выборы американского президента, Вашингтон так и не предоставил ни одного факта, который мог бы подтвердить подобные претензии.

Автор: Василий Котов
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