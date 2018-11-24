«Боится — значит, уважает»: Лавров русской пословицей объяснил суть отношений России с Западом

Москва, 24 ноября. Глава МИД РФ Сергей Лавров на средиземноморской конференции в Риме русской пословицей объяснил суть отношений России с Западом. Министр подчеркнул, что Москва считает взаимоуважение главной основой для диалога с каждым партнером.

Как рассказала на своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, спор о понятии уважения в российском обществе зашел на конференции после того, как модератор дискуссии вспомнил об аргументе, который его русская жена иногда использует в споре. По словам ведущего, супруга порой заявляет, что он ее не уважает.

«Мне кажется, что это выражение применимо к самоощуению России в целом на международной арене. Россия ощущает недостаток уважения к себе в мире?» — спросил Лаврова ведущий.

В ответ российский министр напомнил модератору о другом популярном в России высказывании.

«Не сказал бы. У нас есть другое выражение: «Боится — значит, уважает». Не подумайте, что я хочу сказать, что мы хотим добиться уважения, запугивая кого-то. Ни в коем случае. Мы хотим взаимоуважительного диалога», — отметил Лавров.

Он добавил, что именно взаимное уважение является единственной основой, с опорой на которую Москва выстраивает диалог с коллегами. При этом Лавров напомнил, что западные партнеры в отношениях с Россией часто противоречивы.

Так, по словам главы МИД РФ, недавно премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила об «огромной подвижке» в позиции Лондона в отношениях с Москвой. Она сказала, что британская сторона хочет нормализовать отношения с Россией и сотрудничать с ней, но при этом сначала российская сторона «должна признать, что была неправа», пояснил Лавров.

Аналогичной позиции, обратил внимание дипломат, придерживается Вашингтон. Однако, как подчеркнул Лавров, признания некой «вины» Запад требует от России, не желая предоставить ей аргументы. В частности, голословные обвинения европейские и заокеанские коллеги предъявляют Москве по ситуациям в Солсбери, Эймсбери, а также бездоказательно заявляют о якобы имевших место многочисленных вмешательствах РФ в чужие выборы.

«Западники утверждают: вы это сделали, у нас на руках факты. Мы отвечаем: «Ок, у вас есть факты — выкладывайте, давайте их обсудим. Может, мы и правда, что-то сделали не так по тем или иным причинам». В ответ мы слышим: «Нет-нет, мы ничего вам не дадим. Во-первых, это секретная информация, во-вторых, вы сами знаете, что сделали это», — разъяснил Лавров.

В подтверждение своих слов дипломат рассказал, что на его просьбу уточнить свои слова о «неоспоримых фактах» вмешательства РФ в американские выборы бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон рассмеялся и посоветовал Лаврову задать этот вопрос российским спецслужбам.

В заключение дискуссии глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что все обвинения в адрес России западные политики в первую очередь адресуют прессе вместо того, чтобы напрямую задать вопрос коллегам из Москвы.

«Если у вас есть какие-то озабоченности, то вежливые люди в таком случае задают вопросы напрямую. <…> Это кстати, применимо и в случае, если вопросы есть к жене. Вы же ее напрямую спрашиваете? Вы же не идете к журналистам и не кричите об этом во всеуслышание?» — заключил Лавров.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что, продолжая предъявлять России обвинения в якобы имевшем место вмешательстве в выборы американского президента, Вашингтон так и не предоставил ни одного факта, который мог бы подтвердить подобные претензии.