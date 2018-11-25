Дамаск, 25 ноября. Российское правительство предоставило 450 продовольственных корзин в качестве гуманитарной помощи для жителей сирийского города Анхиль, который расположен на севере провинции Даръа. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), который в данный момент находится в республике.

При распределении продуктовых наборов глава городского совета Анхиль дал короткий комментарий нашему корреспонденту:

«Помощь — это выражение глубины российско-сирийских отношений», — заявил он. Чиновник также выразил благодарность российскому правительству за то, что оно продолжает плечом к плечу стоять с сирийцами в войне с терроризмом.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Жители города Ингель выразили признательность России за поддержку сирийского государства на многочисленных международных форумах и войне против боевиков, оккупировавших их родную страну.

Стоит отметить, что за последние несколько месяцев Россия оказала гуманитарную помощь тысячам семей, пострадавших от террористов в различных провинциях сирийской республики.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что школа-интернат для детей погибших сирийских военнослужащих, расположенная в Дамаске, получила гуманитарную помощь от делегации членов межрелигиозной рабочей группы по оказанию помощи Сирии в Совете по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России во главе с руководителем Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом.

Напомним, что делегация, состоящая религиозных деятелей из России, была с визитом в Дамаске 17 и 18 ноября. В рамках поездки она посетила школу-интернат для детей погибших военнослужащих в сирийской столице. Детям подарили зимнюю одежду и игрушки. Гуманитарную помощь собрала рабочая группа при участии общественной организации «Арабская диаспора» и фонда «Руссар». Доставить груз помогла общественная организация ветеранов «Боевое братство».