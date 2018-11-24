Диалог на языке силы: как Шойгу может повлиять на отношения РФ и США

Если Соединенные Штаты не хотят слушать главу российского министерства иностранных дел Сергея Лаврова, то им придется выслушать министра обороны Сергея Шойгу, заявил представитель МИД РФ Владимир Ермаков. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

МИД РФ выразил надежду, что США будут избегать необдуманных, поспешных шагов, особенно в ситуации, когда речь идет о Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Напомним, США объявили о желании выйти из Договора о РСМД. Белый дом и Пентагон не раз обвиняли Россию в нарушении этого документа, хотя никаких доказательств так и не предъявили.

Диалог на языке силы

Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в беседе с корреспондентом ФАН отметил: когда речь идет о Договоре о ракетах средней и меньшей дальности, то нужно понимать историческую значимость этого документа. На сегодняшний день он имеет куда большее дипломатическое значение, чем уже собственное содержание соглашения. Этот документ не только подводил черту под окончанием холодной войны, но и показывал стремление двух сильнейших военных держав к тому, чтобы оставить в прошлом опасность возникновения мировой войны с использованием ядерного оружия. Этот документ давал надежду миру, что больше не повторится той ситуации, когда жители ряда передовых стран могут жить в ожидании ядерного удара.

«Практическое применение договора также не стоит недооценивать. По этому соглашению США и Россия уничтожили огромное количество ракетных комплексов, договор оказал прямое влияние на процесс разоружения. Спокойнее после этого вздохнула и Европа, которая оказывалась ареной противостояния двух мировых лидеров», — пояснил Евгений Валяев.

По словам эксперта, Договор о РСМД начал терять свое значение уже в новое время. В конце нулевых Россия представляла собой другую страну, уже оправившуюся от развала СССР. Новой России были необходимы новые подходы в сфере континентальной безопасности. Американцы не соблюдали многие ранее заключенные соглашения, начиная с отказа расширять блок НАТО на восток, заканчивая размещением современных видов вооружения рядом с российскими границами. Российские политики заговорили о том, что ДРСМД является реликтом прошлого и не отвечает вызовам современности хотя бы по той причине, что он заключен между двумя странами и поэтому не имеет воздействия на другие страны мира, которые уже тогда активно вооружались.

«В середине 10-х годов Россия и США оказались уже полностью погруженными во взаимные обвинения в нарушении действия ДРСМД. Москва обвиняла Вашингтон в том, что американцы размещают в Европе пусковые установки противоракет, а Вашингтон обвинял Москву в активной разработке крылатых ракет средней дальности.

На сегодняшний момент стоит признать, что будущее именно формата ДРСМД не имеет перспектив. Во-первых, он утратил свою актуальность, а значение того же СНВ (Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений. — Прим. ФАН) выше. Во-вторых, ДРСМД будет иметь смысл, если он станет международным форматом, в который будут включены все мировые игроки, а не только Россия и США. В-третьих, дипломатический язык Дональда Трампа заключается в массовом разрыве старых соглашений и договоров», — добавил Евгений Валяев.

По словам эксперта, выходит, что либо остается ждать, когда место Трампа займет другой президент, который будет открыт к дипломатической работе и многосторонним переговорам, либо нужно включаться в актуальный международный диалог на языке Трампа. Этот язык состоит не в обмене дипломатическими нотами, а в конкретных шагах. Именно об этом и сказал представитель МИД Владимир Ермаков, заявив, что если американцы не стремятся обсуждать ДРСМД с Лавровым, то будут обсуждать его с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Россия выражает готовность вести диалог как на языке дипломатии, так и на языке военных сигналов. Второй сценарий, к сожалению, будет вести к обострению гонки вооружений и началу нового витка взаимных обвинений в эскалации конфликтов.

«Чтобы вести диалог на языке силы, нужно обладать необходимым запасом вооружений и современных разработок. Россия, начавшая реорганизацию и перевооружение армии после войны с Грузией в 2008 году, прошла сложный путь и к 2018 году по праву является второй по силе армией мира. Основной отрезок этой сложной работы пришелся на период, когда министром обороны стал Сергей Шойгу.

За прошедшие шесть лет вырос профессиональный уровень армии, увеличилось число кадетских и суворовских училищ, созданы научные роты, появились на свет Арктические войска, созданы Армейские международные игры, строится военно-патриотический парк «Патриот», — рассказал Евгений Валяев.

Эксперт заметил, что успешные операции в Крыму и в Сирии показали итог всей этой работы, когда российские войска открыли миру свое новое лицо — лицо современной мобильной и высокотехнологичной армии. Сирийская кампания показала не только решительность нового курса международной безопасности, выбранного Россией, но и позволила ей обкатать в реальных условиях свои последние и новейшие разработки.